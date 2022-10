Importation véhicules : du nouveau pour le cahier de charges

L’Organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE) a publié un post sur son compte Facebook officiel révélant les fuites du nouveau cahier des charges des concessionnaires automobiles. Selon cette organisation, toute personne physique serait autorisée à acheter une voiture neuve tous les 5 ans par l’intermédiaire de concessionnaires ou de distributeurs agréés.

En effet, c’est le président de l’Organisation algérienne pour la protection des consommateurs, Mustapha Zebdi, avait posté sur son compte Facebook, « Chaque personne physique ne peut acheter qu’une seule voiture neuve tous les 5 ans auprès de tous les agents ou de leurs distributeurs agréés ».

Le 09 octobre 2022, le Président de la République a donné le feu vert lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres d’ouvrir la voie aux citoyens pour importer des voitures de moins de 3 ans avec leurs capacités financières et pour leurs propres besoins et non à des fins commerciales.

Au cours de la même réunion, le président Tebboune a ordonné de permettre aux constructeurs étrangers d’importer des voitures pour les vendre en Algérie. Parallèlement au suivi intensif et de terrain du processus d’implantation d’une véritable industrie automobile, en Algérie dans les meilleurs délais. En plus de soumettre le cahier des conditions pour les concessionnaires automobiles, pour les remises, avant la fin de l’année.

Conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs étudiées en Conseil des ministres

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 23 octobre, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi, à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, et au programme des festivités commémoratives de l’anniversaire de la révolution du 1er Novembre 1954, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

Le conseil des ministres abordera en l’occurrence les conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, selon le communiqué de la présidence de la République.