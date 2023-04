Importation véhicules en Algérie : Citroën entre dans la course

Après FIAT, JAC et OPEL, le ministère de l’industrie vient de délivrer l’agréments définitif pour l’importation des véhicules neufs pour une nouvelle marque, il s’agit de Citroën. Le marché automobile en Algérie se prépare donc pour une nouvelle ouverture, avec le lancement bientôt de cette marque française du groupe Stellantis.

En effet, la marque Citroën, troisième marque du groupe Stellantis, s’apprête à entrer sur le marché algérien, après avoir obtenu l’agrément définitif.

Avec cela, la marque française commencera à préparer son lancement sur le marché algérien avec la représentation de l’agent historique Elsecom de l’homme d’affaires Abdelrahmane Achaibou, connu pour sa représentation exclusive de Ford, Suzuki, Kia, voire Isuzu, Daewoo et même l’indien Tata. Il est à noter que grâce au nouveau cahier des charges relatif à l’activité des concessionnaires automobiles, Elsecom Automobile relance son activité en tant qu’agent distributeur de Fiat à Oran, mais aussi comme nouveau représentant de la marque Citroën en Algérie.

Citroën aura donc l’opportunité de concourir sur le marché algérien avec des modèles qui touchent de nombreuses catégories de petites citadines, SUV, Cross, et autres.

Il est à noter que Citroën était auparavant représenté par le groupe GBH à travers sa société, Saida Automotive, qui est aujourd’hui l’un des agents des marques Stellantis en Algérie.

Quels modèles seront disponibles en Algérie ?

D’après le quotidien algérien francophone « El Watan », la gamme qui sera proposée sera composée de véhicules particuliers et utilitaires. Citant lui-même, Mourad Saâdi, un journaliste spécialisé dans l’automobile qui précise dans un article paru sur le site « Carvision » que la gamme VP s’articule autour des citadines polyvalentes C3 1.2L 75ch BVM et C3 1.2L 110ch BVA, C3 Aircross 1.2l 110ch BVA, de la compacte C4 1.2l 130 ch BVA et C4X 1.2L 130 ch BVA, mais aussi le SUV C5 Aircross 1.6l BVA

Pour les utilitaires, Citroën arrivera avec trois modèles connus sur notre marché avec le Berlingo animé de la mécanique 1.6l HDI 92ch avec BVM. Mais aussi le Jumpy animé par le moteur 2.0L HDI 150ch et transmission manuelle et le Jumper qui sera disponible avec la mécanique 2.2L HDI 140ch.

