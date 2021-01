Importation véhicules : Délivrance d’agréments à 4 concessionnaires

Le ministère de l’Industrie a annoncé, ce lundi, avoir délivré quatre autorisations provisoires d’importation de voiture à 4 concessionnaires algériens.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le ministère a fait savoir que le ministre Ferhat Ait Ali Braham avait procédé à la signature de 4 agréments provisoires pour les importateurs algériens de voitures neuves.

« Sur avis du comité technique chargé de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le Ministre de l’Industrie, Monsieur Ferhat AÏT ALI BRAHAM, a procédé à la signature d’autorisations provisoires pour quatre concessionnaires », lit-on dans le communiqué.

« Les notifications de décisions sont destinées uniquement aux intéressés et ne sont pas portées à la connaissance du Public, la loi prohibant la publication d’informations d’ordre professionnel privé, à toute autre partie que celles intéressées par la procédure », a précisé le département d’Ait Ali Braham.

Le ministère accuse certains partis de « tenter d’influer » leur démarche

Le département d’Ait Ali Braham a accusé certains partis de tenter d’influer la démarche du ministère, via des campagnes à travers certains médias, dans la délivrance des agréments d’importation de voitures.

« Certains partis, tant internes qu’externes aux intérêts contraires à ceux de l’économie Nationale alimentent une campagne tendancieuse à travers certains médias dans le but, vain d’influer sur notre démarche (…) Ces partis s’acharnent par l’invective et la désinformation à semer le doute sur la démarche des pouvoirs publics, et sur les textes régissant cette activité, a dénoncé le ministère dans le communiqué.