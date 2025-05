Importation informelle : Tebboune veut régulariser les jeunes du « Cabas »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision forte pour l’avenir économique des jeunes qui pratiquent le petit import, aussi appelé « Cabas ». Lors d’une réunion du Conseil des ministres ce dimanche, le chef de l’État a donné l’ordre de régler définitivement la situation de ces jeunes entrepreneurs.

Cette initiative vise à leur offrir une reconnaissance officielle et à les intégrer pleinement dans le tissu économique national.

🟢À LIRE AUSSI : Importations, état civil, saison estivale : Tebboune fixe le cap au Conseil des ministres

Le terme « Cabas » désigne le petit import, une activité exercée par de nombreux jeunes algériens. Ces derniers importent de petits lots de produits divers, souvent en marge du circuit traditionnel, pour répondre aux besoins de leur communauté.

Toutefois, cette pratique, en dépit de son dynamisme et de son rôle socio-économique, demeure informelle. Le président Tebboune souhaite changer ce statut précaire en offrant aux jeunes ces commerçants une véritable légitimité d’agents économiques.

Petits importateurs : le président Tebboune ordonne leur intégration officielle

Le communiqué de la présidence précise que le président a demandé que ces acteurs du petit import soient officiellement reconnus comme des acteurs économiques. Cette demande vise à leur permettre d’accéder aux mêmes opportunités que les entreprises établies.

La régularisation de leur statut pourrait notamment leur ouvrir les portes du financement et des dispositifs d’accompagnement économique mis en place par l’État.

🟢À LIRE AUSSI : Voitures de moins de 3 ans : suspension temporaire des importations dans ces 02 wilayas



Le président Tebboune considère que l’intégration de ces jeunes importateurs est essentielle pour dynamiser l’économie nationale. Selon lui, la reconnaissance de leur rôle constitue une étape cruciale dans la lutte contre le chômage.

En leur offrant le statut d’agents économiques, l’État facilitera leur insertion dans des circuits de distribution plus formels et leur donnera accès à des avantages institutionnels tels que la formation, le crédit et un accompagnement personnalisé.

Vers la fin de l’informel pour les jeunes du « Cabas »

Les représentants du secteur ont accueilli l’annonce favorablement. Plusieurs responsables institutionnels se sont félicités de cette initiative, qui témoigne d’une volonté claire de moderniser les pratiques économiques et de soutenir l’innovation de la jeunesse.

Les jeunes entrepreneurs du « Cabas », souvent considérés comme des acteurs de l’économie informelle, pourraient ainsi bénéficier d’un cadre juridique et administratif adapté à leurs besoins.

Des experts en économie locale soulignent que la formalisation de ces activités pourrait avoir un effet positif sur le marché de l’emploi. En régularisant leur situation, l’État encouragerait la création de richesse et l’émergence de nouveaux petits commerces. De plus, cette démarche renforcerait la lutte contre l’économie souterraine en incitant ces jeunes à se conformer aux normes officielles.

🟢À LIRE AUSSI : Importation de café et bananes : L’État prend une mesure radicale pour stabiliser les prix

En conclusion, l’initiative du président Tebboune marque une nouvelle étape dans la volonté de réformer l’économie algérienne. En reconnaissant officiellement les jeunes praticiens du « Cabas », l’État espère stimuler l’activité économique, offrir de nouvelles opportunités aux jeunes et renforcer le tissu commercial du pays.

Le succès de cette initiative dépendra de la rapidité et de la qualité de sa mise en œuvre, ainsi que de l’accompagnement qui sera proposé aux jeunes entrepreneurs pour qu’ils puissent évoluer dans un cadre réglementé et bénéfique pour tous.