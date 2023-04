Importation Fiat en Algérie : un nouveau modèle bientôt disponible

La marque automobile Fiat a commencé à proposer ses modèles de véhicules aux algériens après son lancement officiel dans le pays. La marque italienne opère à travers un réseau national de plus de 30 concessionnaires.

Selon un média arabophone, un navire transportant environ 430 voitures de la marque italienne naviguera vers l’Algérie depuis le port de Toulon, en France. Il arrivera au port de Mostaganem samedi prochain. Les modèles qui seront transportés à bord du navire sont la voiture touristique « Fiat Tipo ». La voiture sera disponible en deux versions avec des moteurs essence 1,6 litre d’une puissance de 110 chevaux. Deux finitions seront au rendez-vous :

La Fiat Tipo « City » à partir de 299 millions de centimes

La Fiat Tipo « Life » à partir de 332 millions de centimes

Les opérations d’acheminement des véhicules de la marque italienne se poursuivront dans les jours et les semaines à venir et pourraient s’étendre à d’autres ports nationaux.

Les travaux se poursuivent a l’usine Fiat d’Oran

Samir Cherfan, directeur de la région Afrique et Moyen-Orient chez Stellantis, avait donné une mise à jour sur l’avancement du projet Fiat Algérie. Il avait affirmé que « le projet de l’usine avance sur tous les fronts ». Cherfan avait visité la future usine Fiat à Oran et a passé du temps avec les équipes de la société franco-italo-américaine qui travaillent à concrétiser le projet.

L’usine, située dans la zone industrielle de Tafraoui, produira initialement 60 000 véhicules par an, avec des plans pour augmenter la production de 20 000 véhicules supplémentaires à l’avenir.

Le wali d’Oran, Said Sayoud, avait également commenté l’avancement de la construction de l’usine. Lors d’une visite de travail dans la région, il avait indiqué que les travaux de construction de l’usine ont bien progressé. Le premier bâtiment a été achevé et que le deuxième était en cours de construction avec un taux d’avancement de plus de 45%.