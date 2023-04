Importation Fiat 500 en Algérie : arrivée éminente d’une nouvelle cargaison

La marque italienne Fiat poursuit la fourniture de véhicules neufs sur le marché algérien avec l’arrivée d’un autre navire attendu au port de Mostaganem, marquant ainsi l’entrée dans une phase d’importation massive de véhicules et d’augmentation de l’offre sur le marché national.

Selon le média arabophone Echourouk, le navire « Shipper Ro/Ro » battant pavillon finlandais accostera au port de Mostaganem mercredi avec à son bord 209 véhicules du modèle « Fiat 500 » en provenance d’Italie.

Cette opération intervient seulement trois jours après l’arrivée d’un autre navire similaire au port de Mostaganem, qui a vu l’entrée de 413 véhicules de la marque Fiat, modèle « Tipo », à bord du navire italien « Sardinia Vera ». Ces véhicules seront commercialisés par des concessionnaires, principalement dans l’ouest du pays.

Voiture FIAT : ine mportation massive

Cette étape indique que les opérations d’importation de véhicules neufs par la marque italienne, qui fait partie du groupe mondial « Stellantis », sont entrées dans une phase d’importation massive grâce à des opérations répétées via le port de Mostaganem, mais également via le port de Djendjen à Jijel, ce qui aura un impact sur l’offre sur le marché.

Il a été révélé que les contrats de transport maritime sont généralement conclus tous les trimestres et que les contrats pour le dernier trimestre ont été signés en décembre dernier. Par conséquent, il n’y a pas eu d’opérations d’importation massive de véhicules. De plus, l’annonce officielle de l’entrée de la marque Fiat sur le marché a eu lieu le 19 mars et la réception des commandes de commercialisation le 21 du même mois, soit quelques jours avant la fin du premier trimestre.

Les opérations d’importation de véhicules neufs devraient s’étendre considérablement au cours du deuxième trimestre, et le rythme d’entrée augmentera via les ports, en particulier avec l’entrée en service du port de Djendjen à Jijel, qui peut accueillir jusqu’à 6 000 véhicules en une seule fois, si la quantité est disponible auprès du fabricant, bien sûr.