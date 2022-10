Importation et agriculture : 5 nouvelles décisions de Tebboune

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 2 octobre, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances 2023, au texte de loi relatif à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes, et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Après avoir entendu la présentation du Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, concernant l’activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, le Président Tebboune a donné ses instructions et ses directives à propos des différents secteurs à l’ordre du jour.

Par rapport au secteur de l’agriculture, le Président de la République a d’abord donné des directives autorisant l’importation de matériel agricole de tout type ainsi que les pièces détachées, et ce, au profit des particuliers et des entreprises.

Ensuite, le Chef de l’État a instruit l’importation de tracteurs agricoles, de moins de cinq (5) ans, jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint entre la production nationale de tracteurs et ceux importés.

Conseil des ministres : quelles autres décisions pour le secteur de l’agriculture ?

En outre, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de faire passer l’agriculture d’un caractère social à un caractère scientifique. Suivant une vision moderne, qui comprend la formation et la réhabilitation de la ressource humaine.

Par ailleurs, et afin d’accélérer le processus de construction des entrepôts abritant les cultures agricoles, le Chef de l’État a donné des directives concernant l’adoption de nouvelles techniques de construction, particulièrement au niveau des wilayas dont la production est abondante.

Au cours de ce conseil des ministres, le Président de la République a insisté sur le renforcement du contrôle de forage non planifié de puits qui expose les eaux souterraines potables au danger de la salinité, et ce, en marge des changements climatiques actuels.

Le dernier point abordé par rapport au secteur de l’agriculture concerne le changement de l’administration traditionnelle de la gestion agricole et la création de nouvelles divisions dans toutes les wilayas, à l’instar des divisions déjà existantes au niveau national.

Enfin, il est question d’encourager la création de startups et de microentreprises destinées à la production de l’huile et d’oléagineux, même si ces dernières répondent uniquement aux besoins du marché local.