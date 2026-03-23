Importation en Algérie : ce que les opérateurs doivent faire avant le 30 avril 2026

L’importation pour revente en l’état en Algérie entre dans une nouvelle phase. Dans un contexte où les autorités renforcent l’encadrement des flux commerciaux, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations active un levier numérique central pour les opérateurs concernés. Une échéance claire est désormais fixée, avec une fenêtre limitée pour se conformer aux nouvelles exigences.

Importation en Algérie : une plateforme numérique ouverte pour les programmes prévisionnels d’importation (PPI)

Dans un communiqué publié dimanche 22 mars, le ministère annonce l’ouverture officielle de la plateforme numérique dédiée au dépôt des programmes prévisionnels d’importations (PPI)pour les opérateurs exerçant dans l’activité dite « importation pour revente en l’état (activité n°4) ».

🟢 À LIRE AUSSI : Paiement électronique : l’État accélère la fin du cash en Algérie avec ces mesures

Le ministère précise clairement : « Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations informe l’ensemble des opérateurs économiques activant dans le secteur de l’importation destinée à la revente en l’état (activité n°4) que la plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels est ouverte à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’au 30 avril 2026 ».

Cette étape s’inscrit dans une logique de structuration et de suivi des opérations d’importation, à travers un dispositif dématérialisé.

Une démarche obligatoire pour les opérateurs concernés

Les services du ministère appellent les opérateurs à se conformer rapidement à cette procédure. L’inscription et le dépôt des programmes prévisionnels doivent s’effectuer exclusivement via la plateforme mise en ligne.

🟢 À LIRE AUSSI : Jumelage portuaire Alger–Chine : l’ambassadeur chinois détaille les retombées attendues

Le communiqué insiste : « À cet effet, les services du ministère invitent tous les opérateurs concernés à s’inscrire et à déposer leurs programmes prévisionnels via la plateforme, conformément aux procédures en vigueur. »

Pour accompagner cette démarche, les autorités mettent à disposition plusieurs outils :

Une plateforme officielle accessible en ligne

Une vidéo explicative publiée sur Facebook

Des instructions détaillées pour chaque étape du dépôt

L’objectif est de faciliter la prise en main tout en garantissant une uniformisation des procédures.

Une échéance fixée au 30 avril 2026

Le calendrier constitue un point central du dispositif. Les opérateurs disposent d’un délai limité pour finaliser leurs démarches.

🟢 À LIRE AUSSI : ANEM : ce qui attend les inscrits à l’allocation chômage dans les prochains jours

La date butoir est fixée au 30 avril 2026, ce qui impose une anticipation pour éviter tout blocage administratif ou retard dans les opérations d’importation.

Le ministère invite par ailleurs les opérateurs à consulter directement la plateforme dédiée pour accéder aux informations complémentaires, notamment via le lien officiel communiqué.

Une digitalisation qui s’inscrit dans la régulation du commerce extérieur

Cette initiative confirme la volonté des autorités d’encadrer davantage l’importation en Algérie, en s’appuyant sur des outils numériques permettant :

Une meilleure traçabilité des flux

Une planification des besoins en importation

Un suivi plus rigoureux des opérateurs

🟢 À LIRE AUSSI : Le TSGP Algérie – Niger entre dans le concret : une relance qui change la donne

Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des procédures administratives liées au commerce extérieur.