Importation des voitures d’occasion : de nouvelles mesures en vue ? Le ministère de l’Intérieur tranche

La prolifération de fausses informations ciblant les institutions de l’État connaît une recrudescence inquiétante sur les réseaux sociaux.

À travers des documents falsifiés et de faux communiqués attribués à des ministères ou des organismes professionnels, cette manœuvre de manipulation récurrente vise à induire l’opinion publique en erreur sur des dossiers économiques et sociaux hautement stratégiques.

C’est dans ce contexte marqué par une vigilance numérique accrue que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a publié aujourd’hui un communiqué officiel visant à éclairer l’opinion publique.

Importation de véhicules d’occasion : Le ministère de l’Intérieur dément catégoriquement toute nouvelle mesure

Cette réaction ferme intervient immédiatement après la circulation massive sur les plateformes numériques d’une prétendue correspondance administrative attribuée au ministre, adressée à son homologue des Finances, au sujet de l’adoption de nouvelles procédures régissant le dossier de l’importation des véhicules d’occasion.

Le document en question, dont le ministère a partagé une copie sur sa page Facebook officielle à des fins de transparence, évoquait des réformes imminentes concernant l’importation de véhicules touristiques et utilitaires. Face à l’ampleur de la rumeur, les services de l’Intérieur ont tenu à couper court à toute spéculation.

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« Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dément catégoriquement les informations relayées par certaines pages sur les réseaux sociaux concernant une prétendue intervention de notre département ministériel dans l’adoption de nouvelles mesures liées à l’importation de véhicules d’occasion », stipule textuellement le communiqué.

Par ailleurs, la tutelle a fermement rappelé les protocoles de communication en vigueur pour prémunir les citoyens contre les campagnes de désinformation. L’institution a insisté sur le fait que la validité de ses annonces dépend strictement de leur diffusion par les voies réglementaires.

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« Le ministère confirme que l’ensemble des communiqués et documents émanant de ses services ne font foi et ne sont considérés comme authentiques que s’ils sont officiellement publiés via ses canaux de communication agréés, à savoir le site web institutionnel du ministère ainsi que ses pages officielles sur les différents réseaux sociaux », conclut la même source.