Importation des véhicules JAC en Algérie : la date dévoilée

Les premiers véhicules de la marque chinoise « Jac » devraient arriver en mai prochain. Le concessionnaire « Emin Auto », représentant de la marque JAC en Algérie, avait reçu l’agrément définitif en vue d’exercer l’activité d’importation de véhicules de la marque.

C’est le directeur général de Emin Auto, monsieur M. Nihat Sahsuvaroglu, qui a révélé la date de l’arrivage des premiers véhicules. L’acquisition de 20 000 véhicules est prévue pour l’année 2023. 15 000 véhicules utilitaires et 5000 véhicules touristiques. Il a déclaré que l’ambition d’implanter la marque JAC en Algérie est présente.

Le directeur a indiqué qu’il y a 12 agents accrédités au sein d’un réseau qui devrait s’étendre sur 38 wilayas du pays. Emin Auto fournira 5 modèles de voitures touristiques. Parmi ces modelés :

Le Jac G7 Luxury.

Le SUV GS4.

LaGS2 Luxury.

Les voitures disposeront de moteurs à essence 1.5 et 1.6 d’une puissance comprise entre 110 et 180 chevaux et d’une boîte de vitesses automatique. 33 modèles de véhicules font partie de l’offre.

L’euro flambe depuis l’annonce du retour de l’importation des véhicules

Le secteur automobile en Algérie prend enfin un souffle après des années de stagnation. Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, avait révélé en ce début de mois, que 27 licences préalables provisoires ont été délivrées pour relancer l’importation de véhicules neufs.

Depuis ces annonces, l’euro connaît une augmentation croissante au niveau du marché noir. Sa valeur s’affichait à 224,5 dinars en février dernier contre 219 dinars algériens pour la fin du mois de janvier. Un tel seuil n’avait jamais été atteint auparavant.

Un expert automobile avait prédit une petite baisse des montants des voitures comparant aux prix actuels dans le marché noir. Cependant, elle ne fera pas de grandes différences au niveau des coûts selon lui.