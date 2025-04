Importation des moutons pour l’Aïd Al-Adha 2025 : Les nouvelles règles fixées par l’État

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a ordonné la mise en place d’une commission technique restreinte, composée de tous les secteurs concernés, afin de coordonner la distribution des quotas d’ovins importés pour l’Aïd El-Adha à travers les différentes wilayas du pays.

L’objectif est de définir précisément l’organisation des points de vente et le calendrier de la commercialisation de ces bêtes auprès des citoyens.

Cette décision a été prise lors d’une réunion de la Commission nationale chargée de l’importation et de la distribution des ovins, présidée par le ministre. La réunion a permis de présenter un plan initial pour la gestion de l’opération, depuis l’arrivée des navires transportant les animaux dans les ports désignés, jusqu’aux points de vente directe aux consommateurs.

Aïd Al-Adha 2025 : Le gouvernement impose un isolement sanitaire avant mise en vente

Les participants à cette réunion de coordination comprenaient les secrétaires généraux des ministères concernés (Intérieur et Collectivités locales, Finances, Agriculture et Développement rural, Transports, Travail, Industrie et Commerce), ainsi que des représentants de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, des Douanes et des directeurs des services agricoles des wilayas d’Alger, Blida, Bouira et Boumerdès.

Les directeurs des entreprises économiques impliquées dans l’opération étaient également présents.

Les discussions ont porté sur un plan opérationnel détaillé, incluant le calendrier d’importation et d’arrivée des animaux, les conditions d’accueil dans les ports, et le transport direct vers les sites de quarantaine avant la distribution dans les points de vente identifiés par les services des wilayas.

Une attention particulière sera accordée à la surveillance sanitaire et sécuritaire, assurée par les organismes compétents.

Un million de moutons importés pour l’Aïd al-Adha

En prévision de l’Aïd al-Adha, l’Algérie a pris une décision forte pour assurer l’approvisionnement du marché en moutons. Cette initiative vise à garantir des prix abordables pour les citoyens et à lutter contre la spéculation, un problème récurrent à l’approche de cette fête religieuse.

L’opération d’importation a été confiée à deux acteurs majeurs : le groupe Agrolog, via ses filiales Alviar et Sarpa, et le groupe Madar. Ces entreprises seront responsables de l’importation, de la logistique et de la distribution des moutons, en respectant un cahier des charges strict établi par une commission spéciale.

Cette importation massive devrait contribuer à stabiliser les prix des moutons, souvent sujets à de fortes fluctuations à l’approche de l’Aïd. L’objectif est de permettre à tous les Algériens de célébrer cette fête dans les meilleures conditions.