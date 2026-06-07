Importation des moutons de l’Aïd : Tebboune lance une enquête sur les dysfonctionnements

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 7 juin 2026 une réunion du Conseil des ministres. Cette séance a été marquée par des décisions fermes portant directement sur le pouvoir d’achat des citoyens, la sécurité sanitaire des consommateurs, ainsi que sur les grands chantiers d’infrastructure du pays.

Selon le communiqué de la présidence de la République, l’ordre du jour a porté sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment le suivi du raccordement des zones industrielles à la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf, les préparatifs de la saison estivale et l’accueil de la communauté nationale établie à l’étranger.

Importation des moutons de l’Aïd : Le chef de l’État ordonne une enquête approfondie

Le fait marquant de ce Conseil des ministres concerne la gestion du dossier des sacrifices de l’Aïd El-Adha. Face aux dysfonctionnements constatés sur le terrain, le président de la République s’est montré intransigeant.

Décision présidentielle : Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie sur les lacunes et les manquements enregistrés lors de l’opération d’importation des moutons de l’Aïd, en ciblant tout particulièrement les volets liés à l’organisation et aux circuits de distribution.

Par ailleurs, dans le but d’assurer une gestion rigoureuse des ressources stratégiques, le chef de l’État a instruit le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche de prendre désormais en charge, de manière exclusive, le contrôle et le suivi de toutes les catégories de céréales à travers le pays.

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Sécurité sanitaire des importations : Des laboratoires de contrôle dans tous les ports et aéroports

Afin de préserver la santé des consommateurs et de verrouiller les frontières face aux produits non conformes, le président Tebboune a ordonné un durcissement sans précédent des mécanismes de surveillance des marchandises importées.

Le Conseil des ministres a ainsi acté la collaboration entre le ministère du Commerce intérieur et le ministère de la Santé pour exécuter une directive présidentielle majeure : l’installation systématique de laboratoires de contrôle de conformité au niveau de l’ensemble des ports et aéroports du territoire national. Ces structures auront pour mission d’analyser en temps réel tous les produits destinés à la consommation avant leur accès au marché algérien.

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Infrastructures et accueil de la diaspora : les autres priorités du Conseil des ministres

En plus des mesures d’urgence sanitaire et commerciale, le Conseil des ministres a validé plusieurs plans d’action sectoriels, à commencer par l’examen des plans d’extension et de raccordement des stations et zones industrielles limitrophes à la ligne ferroviaire minière stratégique Béchar-Tindouf-Gara Djebilet.

Par ailleurs, l’exécutif a finalisé les dispositifs d’accueil, de sécurité et d’animation pour les estivants sur le littoral en prévision de la saison estivale 2026, tout en optimisant les conditions d’accueil au niveau des infrastructures de transport maritimes et aériennes afin de faciliter l’entrée et le séjour de la diaspora algérienne durant l’été.

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