Importation des fournitures scolaires en Algérie : une importante cargaison arrive prochainement

Dans le but de prévenir toute pénurie de fournitures scolaires à l’approche de la rentrée scolaire, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a récemment accordé trois licences d’importation bancaire pour l’approvisionnement en cahiers.

Selon le média arabophone « EChorouk », les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire sont en plein essor au sein de tous les ministères concernés. Le secteur du commerce, en particulier, s’engage à garantir une abondance d’articles scolaires à des prix raisonnables, couvrant ainsi la demande. Ces efforts ont conduit les autorités à octroyer trois licences d’importation supplémentaires à trois opérateurs pour l’importation de cahiers, qui sont parmi les articles les plus demandés par les élèves, les enseignants et les étudiants universitaires.

Il est prévu que le premier chargement de cahiers arrive au port d’Annaba la semaine prochaine. Ces cahiers, destinés à la consommation directe sur les marchés, viendront s’ajouter aux stocks importés ainsi qu’au surplus accumulé de l’année précédente. Ce surplus, détenu par les opérateurs, avait connu un ralentissement à cause de la flambée des prix sur les marchés mondiaux du papier, en raison des répercussions de la crise sanitaire mondiale et de la demande élevée en papier pendant la période de la pandémie.

Préparatifs intensifs et mesures de sensibilisation

L’importance cruciale de la rentrée scolaire a mobilisé les ministères pour prendre des mesures rapides et adéquates. Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a mis en place des procédures d’urgence pour assurer l’approvisionnement en fournitures et équipements scolaires à des prix abordables pour les citoyens dès le mois de juin dernier. Cela a impliqué la surveillance de la production locale, l’évaluation des besoins en importation et la préparation de la deuxième édition du Salon de la Rentrée Scolaire, qui se tiendra au Palais des Expositions de l’Alger, du 31 août au 11 septembre.

Ce salon vise à permettre aux parents d’élèves d’acheter diverses fournitures scolaires à des prix compétitifs. Il offre également une opportunité aux exposants de promouvoir leurs produits avant la rentrée, rapprochant ainsi les produits des consommateurs.

Engagement et Provisions pour la Rentrée Scolaire

Le salon sera accompagné d’espaces locaux pour les exposants, proposant des tarifs incitatifs pour les encourager à vendre des fournitures scolaires à des prix compétitifs.

Il est à noter que le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, avait précédemment annoncé une allocation de 88,6 millions de dollars pour garantir la disponibilité des fournitures scolaires sur le marché algérien. Cette somme pourrait être doublée ou triplée en fonction des besoins. Il a également rassuré le public en déclarant que les stocks restants des années précédentes couvraient entre 20 % et 30 % des besoins du marché.

Enfin, il a souligné que de nombreuses catégories de fournitures scolaires ne nécessitaient pas de licences d’importation préalables, telles que les sacs à dos et les cartables, afin d’assurer leur disponibilité en douceur avant la rentrée scolaire. Jusqu’à présent, son ministère a traité 73 demandes de licences d’importation sur un total de 250, provenant d’importateurs d’articles scolaires.