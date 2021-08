Importation des concentrateurs d’oxygène : les précisions de la douane

Depuis le début de la troisième vague de coronavirus en Algérie, due à la propagation du variant indien connu plus sous le nom de Delta, les hôpitaux font face à grand manque d’oxygène ainsi que des concentrateurs d’oxygène.

La semaine dernière, le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait autorisé l’importation de concentrateurs d’oxygène pour les particuliers sans autorisation de dédouanement, mais sur le terrain les instructions du département de Benbahmed ne sont pas toujours appliquées, selon des témoignages relayés par des pages sur les réseaux sociaux.

Pour répondre à ces témoignages, ce mardi, la Direction générale des douanes (DGD) est sortie de son silence pour démentir l’existence d’une quelconque difficulté dans le dédouanement du matériel médical importé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La douane dément en Bloc ce qu’elle qualifie d' »allégations tendancieuses »

En effet, dans son communiqué, la douane a qualifié ces informations d' »allégations tendancieuses », précisant que tout son personnel a été mobilisé pour faciliter l’importation des concentrateurs d’oxygène.

La douane dément « en bloc ces allégations tendancieuses et affirment la mobilisation, avec détermination et dévouement, de ses agents, officiers et cadres, pour la mise en œuvre rigoureuse des mesures de facilitation et de simplification mises en place de manière à répondre efficacement à la levée immédiate des marchandises, du matériel et des produits importés dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus », lit-on dans le communiqué.

« Les Douanes algériennes assurent traitement immédiat des marchandises importées et mettent en place des facilités procédurales, tout en permettant de bénéficier des avantages et des exonérations fiscales prévues dans les textes législatifs et réglementaires et par les mesures spéciales en la matière. (…) Nous invitons en outre ses usagers à s’enquérir des facilités offertes et à rester en contact permanent avec ses services pour un accompagnement spécifique, et ce, à travers leurs différents canaux officiels de communication », a ajouté la meme source.