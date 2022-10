Importation de voitures : ce qu’a dit le ministre Zeghdar sur les prix

Le dossier de l’automobile en Algérie resté bloqué pendant des années, voit un nouveau tournant se dessiner, avec les dernières annonces.

En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné son feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans pour les particuliers, le 9 octobre dernier. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar annonce la signature d’un accord avec le constructeur automobile Fiat, pour l’implantation d’une usine à Oran. Le vendredi 14 octobre, le Directeur Général Renault Algérie Production, Remi Houillons, que l’usine Renault implantée dans la localité d’Oued Tlélat dans la wilaya d’Oran, annonce via un post sur son compte Linkedin, que l’usine devrait reprendre l’activité au plus vite.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a confirmé hier, le mardi 18 octobre 2022, que les prix des voitures importées seront « raisonnables » lorsque le marché sera ouvert aux importations, et qu’ils seront soumis à la loi de l’offre et de la demande.

« Lorsque les voitures entreront sur le marché, les prix seront contrôlés par la loi de l’offre et de la demande », a déclaré le ministre de l’industrie dans un communiqué de presse lors de sa visite de l’exposition alimentaire en marge de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation.

Prix prévisionnels pour des FIAT « Made in Algeria » annoncés par l’APOCE

Il y’a quelques jours, c’est dans une publication sur son compte Facebook, que le président de l’association de protection et d’orientation des consommateurs, APOCE, Mustapha Zebdi, a donné une première prévision d’éventuels prix des véhicules du constructeur italien, FIAT fabriqués en Algérie.

Dans sa présentation de ces prix prévisionnels, Mustapha Zebdi, s’est référé à un site algérien spécialisé dans le domaine des automobiles.

Ce site annonce les prix comme suit :

La FIAT Uno (SUV / citadine), à partir de 159 millions de centimes, tandis que la FIAT Mobi (petite citadine), de 162 à 170 millions de centimes et pour la FIAT Argo (citadine) de 170 à 240 millions de centimes

Concernant, la FIAT Grand Siena (berline), ce site situe son prix de 180 à 207 millions de centimes. Enfin, la FIAT Toro (Pick-Up) est estimé entre 303 et 497 millions de centimes.