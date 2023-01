Importation de voitures : attribution prochaine de deux licences

Depuis que la nouvelle relative aux importations des voitures d’occasion en Algérie est tombée les Algériens sont dans l’attente de nouvelles.

C’est à cette occasion que Mustapha Zebdi, le responsable de l’Organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE) a donné plus d’informations par le biais de son compte Facebook officiel.

Il a donc relevé que deux licences temporaires pour l’importation de voitures seront remises la semaine prochaine. Dans la publication partagée sur le réseau social nous pouvons lire : « La délivrance de deux licences temporaires pour l’importation de voitures au début de la semaine prochaine ». De plus, un permis temporaire sera octroyé pour une marque de moto.

Les deux licences temporaires concerneront deux marques de voitures différentes (l’une européenne et l’autre asiatique), tandis que la marque de moto est européenne.

Selon le média arabophone Ennahar, les documents papiers seront demandés dès la semaine prochaine et sont de 12. Il a aussi tenu à rassurer les Algériens en expliquant que malgré un « faible démarrage », le Ministère de l’Industrie accélère le rythme.

Importation de voitures d’occasion : quels sont les tarifs douaniers ?

Il a expliqué que l’importation de ces voitures sera soumise à un régime fiscal spécifique. Ce seront les voitures utilitaires touristiques (celles avec un moteur à piston, celles électriques ou même hybrides) d’occasion de moins de 3 ans qui seront concernées.

Deux critères seront pris en compte pour le dédouanement des voitures de moins de 3ans. Il faudra donc, prendre en considération dans un premier temps le type de carburant utilisé et dans un second temps la cylindrée. En ce qui concerne les voitures électriques, il y a une réduction de 88% du montant des droits. Pour les voitures à essence ou hybrides il faudra prendre en compte la cylindrée.

Si la cylindrée dépasse 1800 cm3 c’est une réduction de 20% du montant des droits totaux et frais qui sera mise en place, alors que si la cylindrée est égale ou inférieure à 1800 cm3, son dédouanement s’effectue avec une réduction de 50%.