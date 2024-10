Importation de viandes en 2025 : Voici la nouvelle stratégie du gouvernement algérien

Le gouvernement algérien a annoncé ce dimanche le maintien des avantages douaniers et fiscaux sur l’importation de viandes rouges et blanches pour l’année 2025. Cette décision vise à garantir un approvisionnement régulier des marchés et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens, particulièrement en cette période d’inflation.

Lors d’une réunion de coordination réunissant les ministères de l’Agriculture et du Commerce, il a été décidé de prolonger les mesures incitatives mises en place en octobre dernier.

Ces mesures avaient pour objectif de faciliter l’importation de viandes, tant pour la consommation directe que pour l’engraissement local.

« Les ministres ont confirmé que ce système sera maintenu pour l’année 2025 tout en conservant les mêmes avantages (droits de douane réduits, suppression de la TVA, etc.). Ainsi, l’importation des viandes rouges sous toutes ses formes (viandes sous vide, cheptel destiné à l’abattage et à l’engraissement) ainsi que des viandes blanches congelées se poursuivra. », précise le communiqué.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par une hausse des prix des denrées alimentaires. En maintenant ces avantages, les autorités algériennes entendent ainsi stabiliser les prix des viandes et assurer une disponibilité suffisante sur l’ensemble du territoire, notamment en prévision du mois de Ramadan.

Cette décision est en ligne avec “les orientations du président Tebboune qui a toujours insisté sur la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des citoyens”, a souligné le communiqué conjoint des deux ministères.

Les ministres, M. Youcef Cherfa et M. Tayeb Zitouni ont également profité de cette occasion pour évaluer le système d’importation mis en place depuis octobre 2023. Ils ont souligné l’importance de revoir la méthode d’exploitation des licences d’importation afin d’optimiser l’approvisionnement et de répondre au mieux aux besoins du marché.

Cette nouvelle approche devrait permettre une meilleure maîtrise des importations et une répartition plus équitable des quantités disponibles sur l’ensemble du territoire national.

La réunion s’est déroulée en présence d’opérateurs économiques, tant publics que privés, qui sont directement concernés par ces mesures. Leur participation a permis de recueillir leurs avis et de s’assurer de leur adhésion à cette nouvelle politique d’approvisionnement.

