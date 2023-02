Importation de viande – Ramadan 2023 : l’Algérie aurait opté pour ce pays

Encore une fois, le sujet de l’importation de la viande rouge refait surface ! En effet, à l’approche du mois de ramadan, les autorités sont dans une course contre la montre pour trouver des solutions à la flambée des prix de la viande qui règne depuis plusieurs mois sur le marché algérien. Les suggestions étaient nombreuses.

Cependant, aucune mesure n’a été prise. Entre l’exportation de la viande bovine de l’Europe et l’adoption du système du troc (marchandise contre bétail), le gouvernement algérien n’a choisit ni l’une ni l’autre. À vrai dire, l’État algérien aurait jeté son dévolu sur un autre plan : importer la viande colombienne !

En fait, le recours à l’exportation était si prévisible. Étant donné que les prix de cet aliment ont atteint des niveaux très élevés. Dans le détail, le kilogramme de viande rouge a largement dépassé 1.800 DA. Effectivement, les prix affichés ne sont pas à la portée de tout le monde. Spécialement pour les personnes à faibles revenus. D’ailleurs, les prix risquent d’augmenter encore plus durant le mois sacré en parallèle avec l’augmentation de la demande.

Viande rouge : Un média colombien donne plus de détail sur l’opération d’importation

Selon le média colombien spécialisé CONtexto ganadero, le gouvernement algérien aurait entamé une procédure d’importation de la viande de la Colombie. D’après un responsable colombien, « L’Algérie est pressée d’acquérir de la viande colombienne pour la période du Ramadan”. Et ce n’est pas tout ! La même source médiatique a fait savoir que l’Algérie envisagerait d’importer près de 5.000 tonnes par an.

Ainsi l’Algérie serait parmi les cinq plus importants clients de la Colombie dans le secteur d’exportation de viande rouge. À en croire les révélations du CONtexto ganadero, les autorités sanitaires algériennes et leur homologue de la Colombie auraient même signé un mémorandum d’entente. On notera également que les responsables algériens devraient effectuer des visites d’audit avant de recevoir les commandes. Cela en vue de s’assurer que la viande importée est conforme aux préceptes de la charia. Notamment, par rapport à la méthode de l’abattage adoptée.