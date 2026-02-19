Importation de véhicules : Voici ce qui change à partir du 15 juin prochain dans ces deux ports

À l’approche de la saison estivale 2026, période traditionnellement marquée par une intensification sans précédent des flux migratoires entre les deux rives de la Méditerranée, les autorités algériennes ont pris la décision de maintenir un cadre organisationnel rigoureux.

Par le biais d’une correspondance officielle émanant de la Direction générale de la Marine marchande et des ports, institution placée sous la double tutelle du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, l’État réaffirme sa volonté de prioriser la fluidité des infrastructures portuaires.

Cette directive, qui s’adresse aussi bien à l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs qu’aux diverses compagnies maritimes étrangères desservant le pays, stipule que les dispositions spécifiques appliquées lors de l’été 2025 resteront en vigueur pour l’année en cours.

Saison estivale 2026 : reconduction des restrictions d’accès aux ports d’Alger et d’Oran pour les véhicules

Le point névralgique de cette réglementation concerne la gestion du parc automobile introduit temporairement sur le territoire national. Les pouvoirs publics ont ainsi décidé de renouveler l’interdiction formelle d’introduire des véhicules récents, précisément ceux dont l’âge est inférieur à trois ans, via les ports stratégiques d’Alger et d’Oran.

Cette restriction temporelle s’étendra du 15 juin au 15 septembre 2026. Parallèlement à cette mesure ciblée, le texte réglementaire rappelle une interdiction structurelle plus large : celle de l’embarquement des véhicules utilitaires, tels que les fourgons, sur l’ensemble des navires de transport de passagers accostant dans les ports nationaux.

🟢 A LIRE AUSSI : Un suspect transporté en l’air : l’arrestation insolite d’un gang à Oran fait le buzz

Ces mesures visent principalement à désengorger les zones sous douane et à éviter l’asphyxie des terminaux passagers durant les pics de fréquentation.

Au-delà de la simple reconduction des règles, le communiqué de la Direction générale de la Marine marchande met en exergue des dysfonctionnements majeurs observés par le passé.

Le document souligne avec insistance que certains opérateurs maritimes n’ont pas fait preuve de la rigueur nécessaire lors de la saison précédente, omettant d’informer préalablement les usagers de ces restrictions.

🟢 A LIRE AUSSI : Importation de véhicules en LCL : les douanes algériennes instaurent une nouvelle procédure

Ce défaut de communication a engendré des complications administratives et des contentieux douaniers pénibles pour les voyageurs à leur arrivée. En conséquence, les autorités insistent désormais sur une application stricte de ces instructions, enjoignant les compagnies à une vigilance accrue.

L’objectif final demeure l’optimisation des conditions d’accueil de la communauté nationale établie à l’étranger, en garantissant une expérience de voyage plus sereine et une organisation logistique irréprochable au sein des enceintes portuaires.