Importation de véhicules neufs : l’Algérie instaure une grille tarifaire de référence

Après avoir introduit un encadrement des prix dans le secteur immobilier, les autorités algériennes s’attaquent désormais au marché automobile. Un nouveau référentiel des prix pour les véhicules neufs importés a été mis en place par le ministère des Finances, selon l’Association algérienne de protection du consommateur Himayatec. Objectif : encadrer les tarifs, lutter contre les surévaluations et protéger les droits des acheteurs.

À LIRE AUSSI : Malte retire cette boisson importée d’Algérie du marché pour non-conformité sanitaire

Désormais, les services des Douanes disposent d’un tableau de référence qui fixe des prix indicatifs en fonction de plusieurs critères : la marque, le modèle, la cylindrée, l’année de fabrication, ainsi que le pays d’origine. Ce document, établi par les autorités financières, permettra de déterminer de manière plus précise les droits de douane à appliquer.

Marché automobile : les véhicules importés désormais soumis à une grille tarifaire

Jusqu’ici, la taxe douanière était calculée sur la base de la déclaration de l’importateur, appuyée par la facture d’achat. Ce système laissait place à des déclarations parfois incohérentes ou sujettes à interprétation. Avec cette nouvelle mesure, les autorités espèrent instaurer plus de transparence et éviter les écarts injustifiés de prix.

À LIRE AUSSI : Démographie : Voici le nouveau chiffre officiel de la population algérienne en 2025

Particularité du dispositif : les véhicules en provenance de Chine seront soumis à une taxation basée sur leur prix réel sur le marché chinois, et non sur les prix souvent plus élevés constatés en Algérie. Une mesure qui vise à limiter les abus et à garantir une taxation équitable. Les voitures européennes, elles, seront évaluées selon les montants définis dans la grille du ministère des Finances.

Ce qui change avec la nouvelle grille tarifaire

« Cette initiative vise à structurer le marché automobile, garantir la transparence des prix et défendre les intérêts des consommateurs », indique Himayatec dans une publication diffusée sur sa page Facebook officielle.

L’organisation a publié plusieurs exemples tirés du référentiel : une Volkswagen Jetta 1.4L essence, année 2025, fabriquée hors d’Europe, est estimée à 8 800 dollars, tandis qu’un Tiguan 2.0L essence de la même année, produit en Europe, atteint 46 480 euros.

À LIRE AUSSI : Top 10 des géants mondiaux de l’auto en 2025 : FIAT crée la surprise en Algérie !

Les véhicules de la marque KIA affichent des prix allant de 8 600 à 38 000 dollars, ceux de Renault varient entre 12 450 et 27 639 euros, tandis que les modèles FIAT sont estimés entre 13 612 et 32 768 euros.

Cette réforme marque une étape supplémentaire dans la volonté des pouvoirs publics de réguler un secteur longtemps critiqué pour son opacité et ses pratiques spéculatives. Elle pourrait également influencer les prix finaux pratiqués par les concessionnaires et favoriser un accès plus juste à l’automobile pour les consommateurs algériens.