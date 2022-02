Importation de véhicules : les explications du ministre de l’Industrie

C’est le président Tebboune qui a annoncé, avant de la fin de l’année écoulée, une révision du cahier de charges et une accélération dans l’annonce des concessionnaires qui seront autorisés à importer des véhicules. Le nouveau cahier de charges était attendu avant la fin du mois de janvier 2022.

Parmi les responsables qui ont affirmé que le cahier de charges sera prêt avant la fin janvier, il y avait le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar. Vu le retard constaté, le ministre, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, aujourd’hui lundi 07 février 2022, a tenté d’expliquer les raisons.

Où en est le cahier de charges ?

Le ministre de l’Industrie a assuré que le nouveau cahier de charges va bientôt voir le jour, et que les révisions qui lui ont été apportées vont sous peu être publiées. En outre, Zeghdar a confié que 73 concessionnaires ont déposé leur dossiers, et qu’on y compte déjà 46 recours.

Concernant le retard constaté dans le processus de la publication du nouveau cahier de charges, le ministre a pointé du doigt la situation sanitaire. Il assure que la flambée de la pandémie a eu un impact sur le rythme du traitement des dossiers. Zeghdar a également assuré que son département essaye d’accélérer le processus.

Le ministre s’est aussi penché sur les prix des voitures en Algérie. Selon lui, il s’agit d’une chose qui se constate aussi partout à travers le monde à cause de la hausse des prix des matières premières, du frais du transport et du cout des assurances. Le ministre a dévoilé que son département est en contact avec de grands constructeurs automobile d’Asie et d’Europe afin d’arriver à une véritable industrie.