Importation de véhicules : La licence annulée pour 9 concessionnaires

Les licences d’importation de véhicules ont fait l’objet d’une annulation officielle au niveau de neuf concessionnaires, après une décision du ministère de l’Industrie.

En effet, Youcef Nebbache, l’ancien président de l’Association des Concessionnaires Automobiles, a affirmé ce vendredi 09 avril, que le ministère de l’Industrie a annulé les licences d’importations de véhicules qui ont été attribuées à neuf concessionnaires. La même source précise que le cahier de charge de cette activité a également fait l’objet d’une modification.

De ce fait, les nouveaux cahiers de charge n’auront plus comme condition d’éligibilité pour le concessionnaire de posséder un showroom pour l’exposition des voitures ayant une superficie de 6 400 m² au minimum. Par ailleurs, la clause interdisant les personnes expatriés d’exercer l’activité d’importation de voitures a également été révisée.

Ainsi, l’étude des dossiers a prévue de débuter à partir du zéro et sera conforme à ces nouvelles conditions.

Plus de 8 000 véhicules importés depuis 2021

La facture d’importation de véhicules entre le 1er janvier et le 15 mars 2021, soit 75 jours, a dépassé les 29 milliards de dinars, et les ports algériens ont reçu 8 329 véhicules, importés par des formules de licence moudjahid, des registres de commerce et des membres de la communauté Algérienne à l’étranger, bien que ces opérations aient exclu les concessionnaires automobiles qui n’ont pas bénéficié à ce jour d’une licence d’importation finale.

Selon les données rapportés par Echourouk, les autorités douanières algériennes ont enregistré l’importation de 8 329 véhicules du 15 janvier au 15 mars, pour une valeur de plus de 29 milliards de dinars.

Parmi ces véhicules, 7 668 véhicules ont été importés avec les licences accordées à la catégorie des moudjahidines avec une valeur de plus 25 milliards, tandis que 255 véhicules sont importés à usage personnel avec paiement des droits de douanes, d’une valeur à l’importation de plus 497 millions de dinars, et ce, au cours de la même période mentionnée ci-dessus.