Importation de véhicules FIAT : de nouveaux modèles débarqueront bientôt en Algérie

Le secteur de l’automobile en Algérie connait une nouvelle ère, avec l’entrée sur le marché algérien de plusieurs marques (Fiat, Opel, Chery, Geely…), ce qui insuffle un nouveau souffle à ce secteur.

La première marque qui a pu importer de véhicules neufs en mars dernier, est FIAT qui fait partie du groupe Stallentis, avec les modèles suivants : Fiat 500, 500 X, Ducato, Doblo, Scudo et Ducato, mais de nouveaux modèles arrivent pour l’année 2024.

En effet, 3 nouveaux modèles de la marque italienne FIAT feront leur entrée dans le marché algérien en 2024, la FIAT Tipo Hatchback, Doblo Vitré et le Pick Up Titano. De quoi offrir aux consommateurs algériens encore plus de choix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Autobip (@autobip_officiel)

La date du lancement officiel de l’usine FIAT d’Oran dévoilée

Le 11 décembre prochain marquera l’inauguration officielle de l’usine Fiat située dans la ville d’Oran. Cette usine tant attendue sera le lieu de production de la première voiture Fiat 500 fabriquée en Algérie.

La Fiat 500, connue pour son élégance et son style italien, est une voiture populaire dans le monde entier. Son design unique et sa performance exceptionnelle en font un choix prisé par de nombreux automobilistes. Grâce à l’ouverture de cette usine Fiat en Algérie, les passionnés de voitures auront désormais la possibilité d’acheter une Fiat 500 fabriquée localement.

L’usine Fiat en Algérie sera équipée des dernières technologies et des équipements les plus modernes. Cette modernité garantira une production de haute qualité et une efficacité optimale. Fiat a investi dans cette usine afin d’assurer des normes de production élevées et de créer des emplois locaux. Cet engagement de la part de Fiat est une véritable opportunité pour l’économie algérienne.

A LIRE AUSSI : Ouverture usine FIAT d’Oran : la date fixée et le 1er modèle qui en sortira dévoilé

L’ouverture de cette usine Fiat en Algérie permettra la création de nombreux emplois locaux. En effet, pour assurer une production de qualité, Fiat a fait le choix d’embaucher du personnel algérien. Cette décision est une excellente nouvelle pour les habitants d’Oran et de ses environs, qui pourront ainsi bénéficier d’opportunités d’emploi dans le secteur automobile.