Importation de véhicules en Algérie : Les conditions fixées

Le décret exécutif portant sur l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires a été publié aujourd’hui dans le journal officiel.

Le cahier des charges fixant les conditions et modalités d’exercice de m’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques a été publié aujourd’hui dans le Journal officiel (JO) n 34.

Le cahier de charge vise à fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.

Parmi les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, on trouve les conditions administratives, les conditions techniques (Les infrastructures, Les équipements, La formation et le personnel), les conditions de vente applicables au concessionnaire, et les garanties et les responsabilités.