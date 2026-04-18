Importation de véhicules diesel : Un nouveau délai accordé à la diaspora (Détails)

Les membres de la communauté nationale établie à l’étranger bénéficient d’une mesure exceptionnelle concernant le dédouanement des véhicules neufs à moteur diesel. Un dispositif transitoire a été mis en place pour prolonger les anciennes conditions jusqu’en juin 2026.

C’est une nouvelle qui devrait soulager de nombreux expatriés algériens. Par le biais d’un communiqué officiel publié ce vendredi 17 avril par le Consulat Général d’Algérie à Naples, les autorités ont annoncé l’adoption d’un système transitoire concernant le dédouanement des véhicules neufs dans le cadre du changement de résidence (CCR).

Importation de véhicules : Une prolongation jusqu’au 30 juin 2026

Alors que la Loi de Finances 2026 a introduit de nouvelles restrictions, notamment sur le diesel, cette mesure exceptionnelle accorde un délai supplémentaire. Le dispositif transitoire est officiellement prolongé jusqu’au 30 juin 2026.

L’objectif est de permettre aux citoyens algériens résidant à l’étranger de bénéficier des conditions réglementaires qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation de 2026. Cela concerne spécifiquement le dédouanement des véhicules neufs dotés d’une motorisation diesel.

Qui est concerné et comment en bénéficier ?

Tous les citoyens algériens inscrits dans la circonscription consulaire et entamant une procédure de changement de résidence sont éligibles, à condition de prouver que l’achat du véhicule a été initié avant le durcissement de la loi.

Pour bénéficier de cette dérogation, les demandeurs doivent impérativement présenter des documents justifiant que l’achat du véhicule diesel a été effectué avant le 1er janvier 2026.

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Les pièces justificatives acceptées comprennent :

La facture d’achat ;

Le bon de commande ;

Le reçu de paiement de l’acompte ;

Tout autre document commercial officiel prouvant la transaction avant la date butoir.

Le Consulat Général d’Algérie à Naples réaffirme son engagement à accompagner la diaspora dans ces démarches administratives parfois complexes. Pour toute information complémentaire ou clarification sur les dossiers de changement de résidence, les services consulaires ont mis à disposition un numéro de téléphone dédié : 081 1828 5080.

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Cette décision souligne la volonté des autorités algériennes d’offrir des arrangements transitoires adaptés pour ne pas léser les citoyens ayant déjà engagé des frais avant les changements législatifs de 2026.