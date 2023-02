Importation de véhicules Algérie : du nouveau pour les concessionnaires

Après des années de gel, le dossier automobile en Algérie ne cesse d’avancer et de connaître des avancées, depuis le mois d’octobre passé, ou le Président de la République a donné un grand coup de fouet, en annonçant le feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans. Quelques jours plus tard, le ministère de l’Industrie annonce à son tour la signature d’un accord avec la marque italienne Fiat, pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran.

Pour ce qui est de l’importation des véhicules, depuis l’annonce du chef de l’Etat, les nouvelles s’enchainent, mais les consommateurs algériens attendent toujours.

Cette fois-ci, c’est le directeur général de la veille stratégique au ministère de l’Industrie, Bachir Kechroud, qui révèle de nouvelles précisions au sujet des dossiers des concessionnaires pour l’importation des voitures en Algérie, sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio Algérienne.

En effet, il a révélé, que des travaux sont en cours pour la mise en œuvre du cahier des charges de fabrication et d’importation automobile. Affirmant aussi, que l’Agence algérienne de promotion des investissements fournira bientôt le nécessaire des informations sur les concessionnaires.

De plus, il a déclaré qu’un comité spécialisé examine actuellement le cahier des charges pour la fabrication et l’importation de voitures, notant qu’il s’agit d’un « travail purement technique selon un processus précis et un travail de terrain ».

Enfin, Bachir Kechroud a noté qu’un travail très important sur l’intelligence économique est effectué au niveau du ministère de l’Industrie, notant que la construction d’un système d’information à l’échelle de l’entreprise nécessite de la transparence et le partage de données.

A quand la production du 1er véhicule Fiat en Algérie ?

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a révélé le 15 février dernier le rythme d’avancement de l’achèvement de l’usine automobile italienne « Fiat » dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran.

Saïd Sayoud, a précisé que les travaux d’achèvement de l’usine Fiat dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran sont très avancés.

De plus, il a indiqué que l’entreprise en charge du projet a achevé l’achèvement de la première unité industrielle, tout en dépassant 45% de l’avancement des travaux dans la deuxième unité.

Le wali d’Oran a conclu, en affirmant que tout se passe bien en ce qui concerne les travaux d’achèvement de l’usine Fiat, et a déclaré: « Nous serons prêts, au plus, dans les prochains jours pour installer et produire la première voiture Fiat en Algérie. »

