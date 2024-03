Importation de sardines tunisiennes : une solution pour stabiliser le marché algérien ?

Face à la flambée des prix de la sardine en Algérie, atteignant des niveaux records entre 1200 et 1500 DA/Kg, le ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques a pris une mesure inédite : l’importation de sardines de Tunisie.

Cette initiative, qualifiée de « solidaire » par les autorités, vise à combler une partie du déficit du marché national et à proposer aux consommateurs un produit abordable, particulièrement en cette période de Ramadan où la demande est forte.

Dix tonnes de sardines tunisiennes ont déjà été importées et distribuées dans plusieurs wilayas de l’est du pays, à l’instar de Constantine, Skikda, Sétif et Batna. D’autres cargaisons sont attendues dans les prochains jours pour « créer un équilibre et stabiliser les prix » de ce poisson tant apprécié.

Le produit importé est « frais » et respecte toutes les conditions de conservation et de distribution. Il est transporté dans des camions frigorifiques et contrôlé par des vétérinaires aux frontières pour garantir sa qualité et sa sécurité sanitaire, affirme Abdelrahmane Hentour, directeur du suivi des activités de la pêche maritime au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, dans une déclaration au journal El Khabar.

Vers une régulation durable du marché de la sardine en Algérie ?

L’opération d’importation, qui se poursuivra durant tout le mois de Ramadan, fera l’objet d’une évaluation à l’issue de laquelle une prolongation jusqu’au mois d’avril pourrait être envisagée.

L’objectif final est de parvenir à une meilleure régulation du marché et à une stabilisation des prix de la sardine à long terme.

Selon les analyses du ministère, la production nationale de sardines connait une baisse saisonnière entre décembre et mai. Cette situation contraste avec la période de mai à novembre, où la production atteint 7000 tonnes et les prix se stabilisent autour de 400 à 500 DA/Kg.

L’étroitesse du plateau continental algérien, comparé à celui de la Tunisie, est l’un des facteurs qui explique la différence de prix entre les deux pays. La forte densité de population en Algérie, quatre fois supérieure à celle de la Tunisie, accentue également la demande et la pression sur les prix.

L’importation de sardines tunisiennes apparait comme une solution palliative à court terme. L’enjeu principal réside dans la mise en place de stratégies durables pour booster la production nationale et garantir un approvisionnement régulier du marché à des prix abordables.

L’expérience en cours pourrait servir de base à la réflexion et à la recherche de solutions pérennes pour garantir la sécurité alimentaire et répondre aux besoins des consommateurs algériens.