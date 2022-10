Importation de moins de 3 ans: prix des voitures 2020, 2021 en France

Après un blocage qui a duré plus de cinq, après moult rumeurs et rebondissements, la « bonne nouvelle » est enfin tombée aujourd’hui : les Algériens pourront à nouveau importer des véhicules de moins de trois ans.

Ce dimanche, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné d’autoriser l’importation de véhicules de moins de 3 ans pour les citoyens et les constructeurs.

Cependant, le communiqué du Conseil des ministres précise qu’en ce qui concerne les citoyens, cette autorisation est soumise à la condition que les véhicules importés soient destinés à un usage personnel et non commercial.

Le Chef de l’État a également donné l’instruction « d’autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer des véhicules pour les revendre en Algérie ». Mais en parallèle, il a exigé un suivi méticuleux du processus de mise en place, dans les plus brefs délais, d’une véritable industrie automobile en Algérie.

En outre, le Président Tebboune a demandé à ce que le cahier des charges des concessionnaires automobiles soit présenté lors du prochain Conseil des ministres.

| ARTICLE LIÉ : Importation voitures moins de 3 ans – feu vert du gouvernement

Afin de donner aux lecteurs un ordre d’idée sur la somme que devraient coûter les véhicules importés, nous avons entrepris de consulter les prix des véhicules de moins de trois ans sur quelques-uns des sites de références en France.

Voitures d’occasion de moins de 3 ans : combien ça coûte en France?

Le choix du marché français comme référence s’impose par le fait que la majorité des voitures que les Algériens importent proviennent de ce pays. Du reste, nous donnerons les prix en euro et en dinar (avec le taux de change actuel au marché parallèle, soit 1 € contre 210 DZD).

Le choix du marché français comme référence s’impose par le fait que la majorité des voitures que les Algériens importent proviennent de ce pays. Du reste, nous donnerons les prix en euro et en dinar avec le taux de change actuel au marché parallèle (soit 1 € contre 210 DZD), car c’est à ce prix là que les futurs acquéreurs devront acheter la monnaie unique européenne.

Notez que nous donnons ces chiffres à titre indicatif uniquement, car les prix des véhicules d’occasion varient selon une multitude de paramètres.

Classe économique : voitures de moins de 10 000 euros (200 millions de centimes)

Commençons ce tout d’horizon par les voitures pour « petits budgets », celles qui coûtent moins de 10 000 €, soit 2 millions de dinars.

Le prix de la petite Peugeot 208 (1.6 BlueHDI, 2020) varie, selon le nombre de kilomètres au compteur, entre 8900 € et 9900 €, soit entre 1 869 000 et 2 079 000 DZD. La Citroën C1 2e génération (1.0 VTI, 2020) se trouve aux alentours de 9500 € (presque 200 millions de centimes). Du côté des véhicules à bon marché de la marque Dacia, le SUV Sandero 2 (1.0, 2020) et le Logan 2 (1.0, 2020) coûtent tous les deux 10 000 € environ (2 100 000 DZD).

La petite citadine de chez Renault, la Twingo 3 (2020) est proposée à partir de 9400 € (1 974 000 DZD). Pour les offres les moins chères, il faut se tourner vers la Chevrolet Aveo 2 (1.2. 2022) qu’on trouve au prix de 7500 € (1 575 000 DZD) ; et la Fiat Panda 3 (1.2. 2020) proposée à 8000 € (1 680 000 DZD).

Classe affaires : voitures entre 10 000 € et 25 000 € (de 200 à 500 millions de centimes)

Les personnes qui disposent d’un budget qui oscille entre 10 000 € et 25 000 €, soit entre 2 et 5 millions de dinars, peuvent s’offrir, à titre d’exemple, une KIA Picanto 3 [1.0 DPI, 2021] à 11 290 € [2 370 900 DZD], une Citroën C3 3e génération [1.5 BlueHDI, 2020] ou une Toyota Aygo 2 [1.0, 2020] au même prix [11 290 €].

Au prix de 15 000 € [3 150 000 DZD], on retrouve la Renault Clio 5 [2020], la Ford Fiesta 6 [2020] la Skoda Scala [2020], la Peugeot 208 2e génération [2020] et l’Opel Corsa 6 [2021]. L’utilitaire Citroën Berlingo 3 [1000 kg, BlueHDI, 2020] coûte 17 000 € [3 570 000 DZD] ; idem pour les deux SUV, Renault Captur 2 [1.0 TCE, 2020] et Dacia Duster 2 [1.5 DCI, 2020].

Dans la catégorie des véhicules de moins de 3 ans qui coûtent dans les alentours de 20 000 € [soit 4,2 millions de dinars], il y a l’utilitaire de chez Peugeot, le Partner 3 Fourgon, le SUV Renault Megane 4 Estate [1.5 DCI, 2020], le SUV Nissan Juke 2 ou encore le Citroën C4 Cactus [1.5 BlueHDI, 2020].

Si vous disposer d’un budget de 25 000 €, soit un peu plus de 500 millions de centimes, vous pourrez acheter une Ford Focus 4 [IV 1.0 Ecoboost, 2020], une Toyota Yaris 4 [IV Hybride, 2022], une Fiat 500 3e génération [2022], le SUV Peugeot 2008 [II 1.5 BlueHDI, 2020], le fourgon Peugeot Expert 3 [III, 1.5 BlueHDI, 2021], ou bien l’allemande Volkswagen Golf Sportsvan [1.5 TSI, 2020].

Première classe : voitures d’occasion de plus de 25 000 € (5 millions de dinars)

Vous êtes à l’aise dans vos finances et vous ne voulez pas lésiner sur la qualité ? Voici une sélection de véhicules de moins de 3 ans dont le prix dépasse les 25 000 €, soit un demi-milliard de centimes.

Entre 25 000 € et 30 000 €, on trouve : le Toyota Hilux 4 [27 000 €, 5 670 000 DZD] ; l’Audi A1 2e génération SportBack [27 000 € aussi] ; le Volkswagen Taigo 2022 [28 000 €, 5 880 000 DZD] ; la Golf 8 [au même prix] ; le fourgon Renaut Trafic 3 [29 000 €, 6 090 000 DZD] ; le fourgon Ford Transit Custom 2020 [29 000 € aussi] ; le SUV Renault Arkana [même prix] ; ou encore l’Audi A4 5e génération TDI [30 000 €, 6 300 000 DZD].

Pour 35 000 € [7 350 000 DZE], vous pouvez vous offrir une Jeep Renegade [1.3 Turbo, 2021], une Jeep Compass 2 [1.3 PHEV, 2021], une BMW Serie 2 F45 Active Tourer [Sport, 2021], une Mercedes Classe A4 [2020], sinon une Lexus UX [2021].

Enfin, si votre budget approche la barre symbolique du milliard de centimes, soit près de 48 000 €, vous pouvez aspirer à vous acheter un SUV Suzuki Across [2.5 Hybride rechargeable, 2020], une BMW Serie 3 G21 Touring [2020], une Alfa Romeo Stelvio [202 Diesel, 2021] ; et pour les professionnels, un fourgon Volkswagen Crafter 2.

Pour vous faire une idée plus précise sur ces prix, nous invitons notre article sur les prix des voitures d’occasion en Algérie en ce mois d’octobre 2022:

| ARTICLE LIÉ : Voitures neuves et d’occasion en Algérie – quels prix pour octobre ?

Rappelons, avant de terminer, que ces prix ne représentent pas le coût d’importation définitif des véhicules. Car à ces sommes, il faut ajouter la taxe de dédouanement de 30 %, la taxe sur la valeur ajoutée de 19 %, ainsi que les frais de transport.