Importation de blé : l’Algérie se tourne vers le Mexique

Pendant que la crise du blé persiste, l’Algérie entame des négociations avec plusieurs partenaires, dont le Mexique. L’objectif : faire face à la crise et à la flambée des prix.

Pas plus tard que cette semaine, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a conclu un accord d’une livraison importante avec des fournisseurs mexicains de blé.

En effet, l’accord porte sur la livraison de 480.000 tonnes de blé pour un prix d’achat entre 570 et 590 dollars la tonne, frais de transport inclus.

Commandées en deux tranches soit 230 000 tonnes et 250 000 tonnes, les livraisons de blé devront se faire en trois parties : les 16 et 31 mai, le 1er et le 15 juin et les 16 et 30 juin.

Crise du blé : Tebboune rassure les Algériens

Lors de sa rencontre samedi dernier avec des représentants de la presse nationale, le président Abdelmadjid Tebboune est revenu sur le dossier de la Crise du blé.

« L’Algérie possède actuellement des réserves en blé pouvant couvrir une période de 8 mois. Nous sommes à la veille de la campagne de moisson dans le Sud ainsi qu’au Nord dans deux mois », a précisé le chef de l’État.

D’un autre côté, il convient de rappeler que cette crise est due à la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui sont deux pays grands fournisseurs de blé dans le monde. En tout, ces deux nations fournissent 30 % du blé et 15 % du maïs échangés à l’échelle mondiale.