Importation de blé : l’Algérie change de cap et se tourne vers ce pays d’Amérique du Nord

L’Algérie poursuit sa quête de diversification de ses approvisionnements en céréales, avec une attention particulière portée au blé dur de qualité supérieure.

Cette dynamique s’est illustrée lors d’un séminaire organisé à Alger par Céréals Canada et la Commission canadienne des Grains, où la nouvelle récolte canadienne a été présentée aux acteurs algériens.

La délégation canadienne a souligné qu’une production en hausse et une qualité de grain jugée excellente permettront au Canada d’assurer à l’Algérie un approvisionnement stable et fiable, participant ainsi directement à la sécurité alimentaire du pays.

L’événement a également été l’occasion pour l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) et ses partenaires canadiens d’échanger sur les pratiques techniques et la chaîne de valeur des céréales, dans le cadre d’un renforcement de la coopération bilatérale.

Une coopération technique renforcée entre l’OAIC et Céréals Canada

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur :

L’échange de connaissances sur la chaîne de valeur du blé.

Les programmes de formation technique destinés aux opérateurs algériens.

Le contrôle qualité et la logistique liés aux céréales importées.

Selon le communiqué de l’ambassade du Canada en Algérie, ces échanges ont été « productifs ». Et visent à structurer une coopération technique durable, tout en renforçant l’expertise locale. Cette démarche s’inscrit dans la volonté algérienne de sécuriser ses approvisionnements. Tout en améliorant la maîtrise des processus liés aux céréales.

Importation de blé : des achats internationaux conséquents pour anticiper la demande en Algérie

Quelques jours avant le séminaire, l’Algérie a finalisé un important achat international de blé tendre. L’OAIC a clôturé un appel d’offres international le 3 décembre 2025, portant sur un volume estimé entre 810 000 et 900 000 tonnes. Dix sociétés de négoce international ont remporté des lots. Avec des contrats conclus autour de 256 dollars la tonne, coût et fret inclus.

Les expéditions sont programmées pour février 2026, en deux tranches, depuis les zones d’approvisionnement habituelles, principalement européennes. Une partie du blé pourrait également provenir de la mer Noire ou d’Argentine. Offrant à l’Algérie une flexibilité précieuse dans la gestion de ses importations.

Cet événement marque un pas supplémentaire dans la diversification des sources d’approvisionnement de l’Algérie et dans la sécurisation de ses stocks de céréales. Grâce à l’implication canadienne, l’Algérie bénéficie d’un fournisseur fiable pour son blé dur. Tout en consolidant ses compétences techniques et son expertise locale, dans un contexte mondial où la disponibilité des céréales reste un enjeu majeur.