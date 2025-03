Importation de bétail pour l’Aïd al-Adha : Voici le prix du mouton espagnol

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a pris une décision majeure en ordonnant l’importation d’un million de têtes de bétail en prévision de l’Aïd al-Adha.

Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de bétail sacrificiel pendant cette période. Le président a demandé « l’élaboration d’un cahier des charges pour lancer une consultation internationale dans les plus brefs délais avec des pays disposant de capacités d’approvisionnement ». Ce cahier des charges inclura également un plafond des prix pour garantir une accessibilité financière aux citoyens.

Le président a insisté sur le fait que l’importation serait gérée par les institutions et organismes spécialisés de l’État. Ces entités travailleront en coordination avec des coopératives publiques à travers les wilayas pour assurer une distribution équitable des moutons.

En outre, il a autorisé la vente via les services sociaux des institutions, entreprises et sociétés, à condition que ces dernières prennent en charge la distribution et la coordination avec les partenaires sociaux.

Pourquoi le mouton espagnol est-il si prisé ?

Dans ce contexte, les prix des têtes de bétail sur les marchés européens avoisinent les 300 euros par tête, hors frais de transport maritime et d’alimentation. La race espagnole est particulièrement prisée, surpassant en qualité les races roumaines et italiennes.

Mohamed Toumi, propriétaire de la société « Rahma MEAT« , l’un des principaux importateurs de viande rouge en Algérie, a révélé dans une déclaration à Ennahar Online que les prix des têtes de bétail en Espagne sont estimés à 5,50 euros par kilogramme.

Ainsi, un mouton pesant entre 40 et 50 kilogrammes peut coûter jusqu’à 275 euros, sans inclure les frais de transport maritime. « Le prix total peut atteindre 275 euros, ce qui inclut 50% de viande et les 50% restants sont constitués d’abats », a-t-il précisé.

En monnaie nationale, cela équivaut à environ 45 000 DA (soit 4,5 millions de centimes). Les prix des ovins espagnols sont les plus élevés par rapport à ceux des races roumaines et italiennes, en raison de leur qualité supérieure.

Cette décision présidentielle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir un approvisionnement suffisant en bétail pour les fêtes de l’Aïd al-Adha, tout en contrôlant les prix et en assurant une distribution équitable à travers le pays. Elle reflète également l’engagement de l’État à répondre aux besoins des citoyens pendant les périodes de forte demande.