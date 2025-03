Importation de bananes : l’Algérie interdit d’activité 53 importateurs pour manquements graves

En plein mois de Ramadan, alors que les prix de la banane flambent sur les marchés algériens, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a frappé fort. Cinquante-trois importateurs de bananes ont été sanctionnés pour manquements à leurs engagements envers l’État, une mesure radicale qui vise à rétablir l’ordre dans un marché sous tension.

Cette décision intervient dans un contexte de vives tensions économiques, où la hausse du coût de la vie pèse lourdement sur les ménages algériens. La banane, autrefois fruit accessible, est désormais un produit de luxe pour de nombreux consommateurs. Face à cette situation, les autorités cherchent à identifier et sanctionner les pratiques qui alimentent la flambée des prix, notamment la rétention de marchandises et la spéculation.

Pourquoi ces importateurs de bananes ont-ils été sanctionnés ? Et quelle a été leur sanction ?

Face aux perturbations récentes du marché de la banane, une réunion de la commission multisectorielle chargée des quotas d’importation a été organisée. Le constat a été sans appel :

53 importateurs n’ont pas respecté leurs engagements en matière d’importation ;

Ces défaillances ont provoqué une baisse de l’offre sur le marché ;

; Une hausse brutale des prix en a découlé, affectant directement le pouvoir d’achat des Algériens ;

En outre, l’impact est d’autant plus ressenti en cette période de Ramadan, où la demande en fruits. Notamment la banane, est en forte augmentation. Cette flambée des prix a suscité un vif mécontentement, poussant l’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE) à appeler au boycott du fruit jaune.

🟢 À LIRE AUSSI : Flambée du prix des bananes : un spéculateur lourdement condamné, l’APOCE appelle au boycott

Le ministère du Commerce a donc décidé d’appliquer des sanctions drastiques à l’encontre des importateurs fautifs. La principale mesure prise est sans appel. L’interdiction immédiate et définitive d’exercer toute activité d’importation.

De plus, cette décision suit les directives des hautes autorités du pays visant à lutter contre les abus et la spéculation qui pèsent sur le marché et le portefeuille des citoyens.

Flambée des prix du fruit jaune en Algérie : quelles sont les sociétés d’importation sanctionnées ?

En effet, parmi les entreprises visées figurent des noms bien connus du secteur de l’importation de fruits :

SARL Fruits Impex

EURL Fawakih Al Korachi

SARL Tropicana Import and Export

Bikalim SARL

Algeria Fruits Company

SARL Dakota

Yassinate AF Business, etc.

Au total, 53 sociétés ont été mises à l’écart du marché, marquant un tournant dans la politique de contrôle des importations alimentaires en Algérie.

En somme, cette vague de sanctions s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la spéculation. Ces dernières semaines, plusieurs arrestations de spéculateurs ont été annoncées dans différents secteurs stratégiques du commerce. L’objectif est donc de stabiliser le marché et de garantir un approvisionnement régulier à des prix raisonnables.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de moutons pour l’Aïd : prix en Algérie, liste des fournisseurs… le point complet

Alors que la crise de la banane continue de faire grincer des dents. Cette décision du gouvernement algérien envoie un message fort. Les pratiques contraires à l’intérêt des consommateurs ne seront plus tolérées !