Importation de banane en Algérie : Vers un approvisionnement régulier du marché ?

Plusieurs opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation de bananes ont reçu ce samedi leurs documents de domiciliation bancaire, une étape essentielle pour assurer l’approvisionnement régulier du marché national, selon un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Cette opération a été supervisée par le ministre Kamel Rezig, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, visant à dissoudre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et à renforcer la transparence dans la gestion des opérations d’importation. Elle s’inscrit également dans une phase transitoire, en attendant la création de deux nouvelles structures : l’une dédiée à l’importation et l’autre à l’exportation, en cohérence avec la nouvelle vision économique du pays.

Une réforme progressive pour encadrer les importations

Le ministère a souligné que la délivrance des attestations de domiciliation bancaire se poursuivra au profit d’autres opérateurs économiques, et concernera plusieurs produits stratégiques, dans le but de réguler le marché national en cette période transitoire. Cette démarche vise à éviter toute rupture d’approvisionnement, tout en mettant en place les bases d’un nouveau cadre organisationnel plus transparent et plus efficace.

La réforme actuelle marque un changement profond dans la politique commerciale algérienne, en mettant fin au monopole d’ALGEX et en réorientant la stratégie d’import-export vers des mécanismes plus encadrés, en lien avec les objectifs de diversification de l’économie nationale.

Le gouvernement entend ainsi garantir la disponibilité des produits de consommation courante comme la banane, tout en assurant une meilleure régulation des circuits d’importation, souvent critiqués pour leur opacité et leur inefficacité.

Crise de la banane en Algérie : flambée des prix, sanctions et mesures gouvernementales

Au cours du mois de mars 2025, l’Algérie a été confrontée à une crise sans précédent sur le marché de la banane. Les prix de ce fruit, auparavant stables autour de 400 dinars le kilogramme, ont connu une envolée spectaculaire, atteignant jusqu’à 850 dinars dans certaines régions, notamment à Alger .

Certains importateurs ont provoqué cette flambée des prix par leurs pratiques spéculatives. En réponse, le ministère du Commerce a sanctionné 53 importateurs pour non-respect de leurs engagements envers l’État en prenant des mesures drastiques. Le ministère leur a interdit définitivement d’exercer toute activité d’importation.

Parallèlement, les autorités ont saisi 34 conteneurs de bananes, soit près de 800 000 kilogrammes, au port d’Annaba. Elles ont ensuite redistribué ces cargaisons sur le marché à des prix réglementés : 220 dinars pour les commerçants et 250 dinars pour les consommateurs, afin de stabiliser les prix et de lutter contre la spéculation.

Ces événements ont mis en lumière les vulnérabilités du système d’importation et de distribution des produits de consommation en Algérie. Ils ont également souligné la nécessité d’une réforme structurelle pour garantir la transparence et la régulation efficace du marché, assurant ainsi la protection du pouvoir d’achat des citoyens.