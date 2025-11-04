Importation de 10 000 bus : Sayoud dévoile la date de réception

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports, Saïd Sayoud, a révélé que la réception des nouveaux bus de différents types commencera dès le mois de novembre en cours.

Lors de l’installation du nouveau wali de la wilaya de Batna, le ministre de l’Intérieur a précisé que le processus de livraison des bus se poursuivra jusqu’au mois de mars, à raison de 2 000 bus par mois.

M. Sayoud a également souligné que les bus qui seront importés sont équipés de tous les moyens de surveillance et de confort nécessaires.

L’Algérie lance un vaste programme de modernisation du transport collectif

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du transport collectif, initié par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et officiellement lancé le 16 octobre dernier à Chlef.

La cérémonie de lancement, présidée par le Premier ministre Sifi Ghrieb, avait vu la remise des autorisations d’importation à trois opérateurs nationaux : Établissement de Développement de l’ Industrie de Véhicules (EDIV), relevant du ministère de la Défense nationale, ainsi que les sociétés privées Tirsam (Batna) et PENG PU Algérie (Chlef).

Au-delà de la simple importation, le gouvernement entend faire de ce programme un levier de relance industrielle, en favorisant la production locale et la structuration de la filière mécanique nationale.

Développement industriel et transport : une approche intégrée pour l’avenir

Des mémorandums d’entente ont ainsi été signés entre les constructeurs et une quinzaine d’entreprises de sous-traitance algériennes, notamment regroupées au sein de la Bourse de la sous-traitance de l’Ouest, afin de développer un écosystème industriel durable capable d’assurer la maintenance et la fabrication de composants localement.

Par ailleurs, le projet de Loi de finances 2026 prévoit l’exonération totale des droits et taxes sur ces importations, dans la limite des 10 000 unités, une mesure destinée à réduire les coûts et à encourager l’assemblage sur le territoire national.

Avec ce programme d’envergure, l’Algérie amorce une nouvelle étape dans la modernisation de son réseau de transport collectif, tout en posant les bases d’une véritable industrie mécanique intégrée au service de la mobilité urbaine et du développement économique durable.

