L’entreprise publique MAGROS veut importer 20 000 tonnes de bananes, directement auprès de fournisseurs étrangers. Les importateurs privés algériens restent à l’écart de l’opération. Objectif : sécuriser l’approvisionnement et maintenir le prix au niveau du plafond, avant le Ramadan 2027.

Importation de bananes : qui va acheter les 20 000 tonnes et comment ?

L’entreprise publique MAGROS a lancé un appel d’offres international pour acheter 20 000 tonnes de bananes fraîches. L’avis initial est paru le 12 novembre 2026 dans les quotidiens El Massa et Horizons. Un avis publié le 22 novembre repousse la date limite de dépôt des offres du 21 au 29 novembre.

L’appel d’offres vise uniquement les producteurs-exportateurs et les négociants internationaux spécialisés dans la banane. Les candidats doivent justifier de capacités minimales, fixées par le cahier des charges. Ils versent aussi une garantie supérieure à 1 % de la valeur de leur offre.

Les offres restent valables 90 jours après la date limite. Le cahier des charges se retire au siège de MAGROS, à El Harrach, ou par voie électronique. Les plis s’ouvrent le jour même de la clôture, au siège de l’entreprise.

Pourquoi l’État importe-t-il lui-même la banane ?

L’opération écarte le circuit habituel des importateurs privés. Le gouvernement avait annoncé ce changement en mai 2025, en confiant l’importation de la banane à des organismes publics. Le ministre du Commerce intérieur, Tayeb Zitouni, avait alors cité MAGROS parmi ces opérateurs.

Le ministre dénonçait des marges jugées excessives. « La banane coûte au maximum 300 dinars le kg à l’importation, pourquoi le vendre à 800 dinars ? », lançait-il. Quelques semaines plus tôt, l’État avait engagé des poursuites contre 53 importateurs qui n’avaient pas respecté leurs engagements.

En important directement, l’État veut sécuriser les volumes et peser sur les prix. Il contrôle ainsi le produit du port jusqu’aux étals. Les services du commerce surveillent déjà toute la chaîne, du mûrissement en chambre froide jusqu’à la vente au détail.

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Prix de la banane en Algérie : combien coûte le kilo aujourd’hui ?

Le ministère du Commerce a fixé un prix plafond de 420 à 450 dinars le kilo, fin octobre 2026. Les agents de contrôle ont ordre de saisir la marchandise vendue au-dessus de ce seuil. Le ministère du Commerce extérieur a aussi plafonné le prix à l’importation à un dollar le kilo.

Sur les marchés, le kilo se vend actuellement autour de 450 dinars, soit au niveau du plafond. Le prix revient de loin : en septembre, il avait dépassé les 1 000 dinars dans certains circuits. Ce retour coïncide avec le renforcement des contrôles depuis fin octobre.

La banane a déjà connu plusieurs flambées depuis 2025. Pendant le Ramadan 2025, son prix avait frôlé les 1 000 dinars le kilo. L’État avait ensuite plafonné le prix une première fois à 400 dinars, en avril 2025.

Que représentent 20 000 tonnes de bananes pour le marché algérien ?

Au prix plafond d’un dollar le kilo, l’opération coûterait au plus 20 millions de dollars. Selon les calculs de la rédaction, cela représente moins de 7 % de la facture annuelle. L’Algérie dépense en effet près de 300 millions de dollars par an pour importer des bananes.

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Rapportées à la population, ces 20 000 tonnes équivalent à environ 425 grammes par habitant. L’opération ne couvrira donc pas à elle seule les besoins du pays. Elle doit surtout sécuriser l’approvisionnement et éviter une nouvelle flambée des prix.

Le calendrier compte aussi. Si l’attribution et le transport se déroulent sans retard, les bananes pourraient arriver avant le Ramadan 2027, attendu en février. La demande en fruits grimpe traditionnellement pendant ce mois.

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Banane locale : l’Algérie peut-elle réduire ses importations ?

Le gouvernement mise aussi sur la production nationale pour alléger la facture. En mars 2026, le ministère de l’Agriculture a réservé 4 700 hectares à la culture de la banane. Ces terres se situent dans les régions au climat favorable.

Le plan prévoit aussi une unité de culture in vitro. Elle pourrait produire jusqu’à 10 millions de plants de bananiers par an. Le ministère de l’Enseignement supérieur participe à ce projet.

Ces plantations demanderont toutefois plusieurs années avant de peser sur le marché. En attendant, l’importation reste indispensable pour approvisionner les étals. L’appel d’offres de MAGROS illustre cette double stratégie : importer moins cher aujourd’hui, produire localement demain.

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