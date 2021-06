Importation automobile : du nouveau dans le dossier des agréments

Attendu impatiemment par l’ensemble des Algériens voulant acquérir une voiture, le lancement de l’importation automobile semble marquer ses pas très lentement. Quoique, un responsable au ministère de l’Industrie a annoncé ce lundi un nouveau développement dans le dossier.

Il s’agit de la finalisation du traitement des dossiers des agréments des concessionnaires de véhicules neufs. En effet, le comité en charge des activités des concessionnaires de véhicules neufs s’apprête à adresser au ministre de l’Industrie un premier rapport concernant les dossiers traités.

L’annonce a été faite par le président du secrétariat technique auprès des comités en charge des activités de construction et de concessionnaires de véhicules neufs auprès du ministère de l’Industrie, Mohamed Djebili. Cette démarche devra accélérer l’attribution des agréments aux concessionnaires.

Dans une déclaration à l’agence officielle APS, le responsable a affirmé que, si le comité décide de rédiger un rapport qui concerne les dossiers qu’il aura traités, jusqu’à présent, et de l’adresser au ministre, « des décisions d’attribution d’agréments pourraient être délivrées dans les jours à venir ».

30 dossiers déposés jusqu’à ce lundi

Selon le même responsable, le nombre des dossiers de demande d’agrément pour exercer l’activité de concessionnaire de véhicules neufs a atteint 30 dossiers jusqu’à ce lundi.

Dans les détails, il explique que 11 dossiers concernent l’importation de véhicules touristiques et utilitaires, 10 dossiers ont été déposés par les concessionnaires de véhicules de travaux publics, de levage et de manutention et neuf autres dossiers pour des agréments de concessionnaires motocycles.

S’agissant de la date de la disponibilité des premiers véhicules neufs importés, Mohamed Djebili a estimé « que cela relève du ressort des concessionnaires du fait que cela est défini par des relations commerciales entre le concessionnaire et le constructeur concédant qu’il représente de manière exclusive en Algérie et qui pourra lui fixer des délais de livraison dès qu’il aura passé sa commande ».