Importation de véhicules : 24 marques attendues sur le marché Algérien

Mourad Saadi, patron de Carvision.com, a indiqué, lors de son passage à l’émission IDD, de Radio M, que pas moins de 24 marques automobiles feront leur entrée sur le marché Algérien. Ces marques seront représentées par 12 concessionnaires en Algérie.

Le patron de Cadvision.com, a également évoqué le nouveau cahier des charges relatif à l’importation des véhicules, et l’annonce de la réunion de la commission technique qui va sélectionner les concessionnaires. Pour Mourad Saadi, le marché de l’automobile en Algérie est en souffrance, compte tenu de « la conjoncture particulière qui sévit depuis des années en Algérie ».

Pas moins de 24 différentes marques sur le marché

Pour Mourad Saadi, il y a un espoir que le nouveau cahier de charge et la réunion attendue de la commission techniques, aboutissent à la possibilité d’effectuer les premières importations des véhicules, et de relancer un marché national qui est à l’arrêt, et ce, depuis plusieurs mois maintenant.

« Si cela se passe dans des délais raisonnables, nous aurons des voitures dans quelques mois », confie Mourad Saadi, qui explique aussi que bon nombre des concessionnaires ont adapté leurs dossiers aux nouvelles exigences de la réglementation.

« Si la mise en œuvre de cette commission intervient incessamment, les concessionnaires pourront alors prétendre à l’activité d’importation de véhicules neufs », indique encore Mourad Saadi, le patron de Carvion.com, qui explique qu’il y a une douzaine de concessionnaires, et que chacun d’entre eux va pouvoir représenter deux marques de véhicules avec tous les modèles qui vont avec. Ainsi, si tout se déroule comme prévu, le marché Algérien va connaitre dans les mois à venir une véritable bouffée d’air avec l’entrée de 24 marques de véhicules, et donc de plusieurs modèles, qui seront proposés au consommateur Algérien.