Importateurs : dossier obligatoire à déposer avant le 14 mai

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a lancé ce dimanche 11 mai 2025 un appel important aux opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation en l’état, détenteurs d’autorisations valables entre le 1er janvier 2024 et le 30 mars 2025. Ces derniers sont invités à se rapprocher des services compétents avant le 14 mai 2025, afin de régulariser leur situation administrative.

Dans un communiqué officiel, la direction a précisé que les importateurs concernés doivent déposer un dossier administratif complet comprenant :

Une copie de l’autorisation d’importation (délivrée par l’ex-ALGEX),

Une copie de la facture domiciliée,

Une autorisation d’entrée des produits.

Les opérateurs peuvent se présenter soit aux inspections régionales du commerce, soit directement au siège de la direction au niveau du 5e étage – service de contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la transparence et la régularité des opérations d’importation, dans un contexte de réformes profondes du secteur du commerce extérieur.

Fin annoncée de l’ALGEX et transition vers une nouvelle ère

Ce rappel intervient quelques mois après l’annonce, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, de la fin officielle de l’ALGEX, structure jugée obsolète face aux exigences de la nouvelle dynamique économique.

Deux nouvelles entités sont en cours de création : l’une pour l’importation, l’autre pour l’exportation, toutes deux placées sous la tutelle du Premier ministre. Leur mission : structurer les flux commerciaux, assurer un meilleur encadrement et instaurer un climat d’affaires plus transparent.

Le cas spécifique des importateurs de bananes

Dans ce cadre transitoire, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a supervisé la remise de certificats de domiciliation bancaire à plusieurs opérateurs du secteur de l’importation de bananes, dans l’objectif de garantir l’approvisionnement régulier du marché national en produits essentiels, en attendant la mise en place effective de la nouvelle structure dédiée à l’importation.

Le ministère a également indiqué que cette opération de délivrance des certificats de domiciliation bancaire se poursuivra au profit d’autres importateurs dans les jours à venir.

À travers ces mesures, les autorités visent à instaurer un environnement commercial plus équitable et mieux encadré, où la conformité réglementaire devient une exigence incontournable. La transition vers de nouvelles institutions de régulation devrait permettre à l’Algérie de moderniser ses échanges, tout en assurant une plus grande stabilité du marché intérieur. Une étape essentielle dans la stratégie économique du pays pour renforcer sa souveraineté commerciale et attirer des investissements durables.