Importante saisie de faux billets et de cocaïne au Port d’Alger

La direction régionale des douanes fait la chasse au trafic et à la contrebande et pour cela effectue dans ce cadre plusieurs opérations par jour au niveau des différents points de transits soit les ports et des aéroports algériens.

Malgré une grande vigilance et des contrôles réguliers, certains individus tentent encore de passer entre les mailles du filet, et n’hésite pas à jouer gros, en essayant de faire passer de grandes quantités de marchandise, de façons informelles. A savoir que le transfert illicite de capitaux et des marchandises est sévèrement puni par la loi.

Alger : saisie de cocaïne par la Direction générale des Douanes

La Direction générale des Douanes a effectué une opération, dans le port d’Alger qui s’est soldée par une importante saisie.

Dans un communiqué publié ce samedi 26 novembre 2022, la Direction générale des Douanes révèle la saisie d’une quantité de drogue dure, plus précisément de la cocaïne s’élevant à plus de sept (7,6) kilogrammes. Cette saisie s’est accompagnée par celle d’une grosse somme de faux billets sur le même passager, soit l’équivalent de 1.800.000 DA en fausse coupures de 1000 DA. De plus, les forces de l’ordre ont trouvé en sa possession, 2000 batteries de cigarettes électroniques, qu’ils ont bien évidement saisi.

Selon la même source, le voyageur est un Algérien, qui venait de l’étranger. Les autorités ont réussi à mettre la main sur cette drogue, cette marchandise et ces faux billets suite à la fouille du véhicule du voyageur. Le communiqué de la direction générale des douanes précise que ce réalisée « en collaboration avec les forces de l’armée nationale ».

L’homme en question a donc bien évidement été appréhendé par les autorités compétentes, et devra répondre de ses actes devant la justice.