Importante saisie de chardonnerets à Alicante : un trafic illégal vers l’Algérie déjoué

Un contrôle de police à Alicante a mené à la découverte de 83 chardonnerets vivants dissimulés dans une camionnette. Le conducteur prévoyait de les vendre illégalement en Algérie, notamment en les transportant sur un navire en partance du port d’Alicante.

Le chauffeur a été arrêté et fait face à des accusations de maltraitance animale, une infraction passible d’une peine allant jusqu’à deux ans de prison.

Un homme arrêté en possession de 83 chardonnerets destinés à la vente illégale en Algérie

Les faits remontent au mercredi 4 juin dernier. La police a intercepté une camionnette immatriculée en France, dont la charge semblait excessive. Le comportement suspect du conducteur, qui a tenté d’échapper à ce contrôle, a incité les agents policiers à procéder à son arrestation.

En inspectant le véhicule en question, les policiers ont entendu des gazouillis provenant de sacs dissimulés. Après avoir retiré ces sacs, ils ont découvert plusieurs cages contenant 83 chardonnerets européens vivants.

Les 83 chardonnerets ont été confiés au centre de récupération de la faune de Faz. Pour rappel, la législation espagnole interdit strictement la possession, l’élevage et la vente de pinsons sauvages.

À Sidi Bel Abbès, un homme tente de vendre un oiseau parmi les plus nuisibles au monde

À Sidi Bel Abbès, les autorités ont déjà intercepté un individu tentant de vendre un Martin triste, une espèce d’oiseau classée parmi les plus invasives au monde. Cet incident met en lumière une problématique environnementale majeure en Algérie.

Le Martin triste représente une menace sérieuse pour l’écosystème local. Son régime alimentaire varié, incluant insectes, petits vertébrés, fruits et graines, en fait un prédateur redoutable. Il perturbe les écosystèmes en détruisant les nids d’autres oiseaux et en entrant en compétition pour les ressources alimentaires.

Au-delà des dégâts environnementaux, cet oiseau pose des risques sanitaires et économiques significatifs. Porteur de maladies comme la grippe aviaire et la salmonelle, il menace également les cultures agricoles. En milieu urbain, ses rassemblements provoquent une pollution sonore considérable.

Face à cette situation, les autorités algériennes ont immédiatement saisi l’oiseau et ouvert une enquête. Cet incident souligne l’urgence de renforcer les mesures de contrôle et la sensibilisation du public pour protéger la biodiversité locale et prévenir la prolifération de cette espèce invasive.

