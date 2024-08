Importante saisie d’armes et de munitions au Port de Bejaïa : Le MAK dans le viseur de l’État

ALGER, le 14 août 2024 – Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, Ali Bouzerina, a annoncé la saisie d’au moins 21 armes et munitions dans le cadre d’une affaire liée au MAK, organisation classée terroriste en Algérie depuis 2021. Ces révélations font suite à l’arrestation et à l’incarcération de 21 membres de ce groupe.

Cette découverte majeure fait suite à une enquête approfondie menée suite à la saisie d’un important lot d’armes et de munitions au port de Béjaïa, alors qu’il était sur le point d’être introduit illégalement sur le territoire national par un membre du mouvement MAK identifié comme étant Z.M.

Selon le procureur, le principal suspect, Z.M, a été arrêté le 4 août dernier au port de Béjaïa alors qu’il débarquait d’un navire en provenance de Marseille avec son épouse B.N. Un contrôle douanier systématique a permis de découvrir une cache d’armes et de munitions dissimulées dans son véhicule.

Le butin saisi comprend notamment 11 de calibre 16 mm, 7 pistolets automatiques de différents calibres (PA), 3 de calibre 12 mm, 2000 munitions de différents calibres, des accessoires d’armes, des treillis militaires, des armes blanches et des chargeurs.

Béjaïa : Un arsenal impressionnant destiné aux terroristes du MAK intercepté

Les investigations ont révélé que ces armes avaient été achetées en coordination avec une organisation terroriste activant à l’étranger et que leur introduction en Algérie avait été planifiée de longue date par le groupe terroriste MAK, notamment par ses dirigeants Z.F et L.L. Des perquisitions menées au domicile de Z.M ont permis de découvrir d’autres armes, confirmant ainsi l’ampleur de ce réseau.

La fouille électronique a également mis en évidence des communications entre les membres du groupe terroriste et leurs chefs, prouvant ainsi l’existence d’un complot visant à déstabiliser le pays. Le principal suspect a reconnu avoir planifié ces opérations depuis 2015, sous les ordres de O.Dj. et A.K. avec pour objectif de mener des actions terroristes sur le territoire national.

Les investigations se sont poursuivies et ont conduit à la découverte d’un garage utilisé comme dépôt d’armes dans la région de Béjaïa, ainsi qu’un atelier clandestin utilisé pour stocker et distribuer de grandes quantités d’armes et de munitions.

Au total, 21 personnes ont été arrêtées et placées en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, tandis que 12 autres sont toujours recherchées (dont deux sont activement recherchées par Interpol). Les suspects sont poursuivis pour « participation à un groupe terroriste » et « détention transport, commercialisation et importation illégale d’armes et de munitions ».