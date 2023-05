Importante quantité de sucre subventionné utilisée dans la fabrication du béton saisie à Alger

La brigade de protection de l’environnement de la gendarmerie nationale algérienne a effectué une importante saisie de sucre subventionné qui était utilisé comme substitut aux matériaux de construction.

Cette opération de contrôle s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la spéculation sur les produits de grande consommation et de protection des consommateurs. Les autorités ont découvert que des propriétaires d’une entreprise spécialisée dans la production de produits en béton utilisaient du sucre enrichi comme substitut à un produit chimique utilisé dans leur industrie.

Suite à des procédures judiciaires coordonnées avec les responsables du commerce de la région d’Alger, une perquisition a été menée dans l’entreprise, conduisant à la saisie de 11 250 kg de sucre et de 34 000 litres d’additif pour béton à base de sucre.

Quatre personnes impliquées ont été arrêtées et devront répondre de diverses charges, notamment de spéculation illégale, de stockage de matériaux pour créer une pénurie, de transactions commerciales illégales, de détournement de marchandises et de fraude.

Une pratique répétitive

La Gendarmerie Nationale avait aussi effectué une saisie importante de sucre dans un atelier de construction à Alger quelques mois auparavant.

Selon le Ministère du Commerce et de la Promotion des Importations, qui avait publié un communiqué à ce sujet, l’enquête a révélé que 5 000 kg de sucre étaient mélangés au béton dans cet atelier situé à El Haraoua.

La commission de contrôle économique et de répression des fraudes d’Alger s’est rendue sur place et a procédé à la saisie des sacs de sucre, qui étaient initialement destinés à la vente publique et subventionnés par l’État.

Les autorités douanières de l’État d’In Guezzam avaient également saisi 1,75 tonne de sucre destiné à la contrebande et à la spéculation, qui avait été découvert à bord d’un véhicule tout-terrain.