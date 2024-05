Importante mise en garde de SOKON Algérie à ses clients

Sokon Algérie, a émis un avertissement à ses clients concernant les prix non autorisés pratiqués par certaines personnes ou institutions. L’entreprise a publié un communiqué officiel sur sa page Facebook pour informer et protéger ses clients.

En effet, dans son communiqué, Sokon Algérie a souligné que les prix de tous ses produits sont fixes et unifiés chez tous ses concessionnaires agréés à travers les wilayas. L’entreprise insiste sur le fait qu’aucune variation de prix ne doit être tolérée et que les clients doivent être vigilants.

La société a encouragé ses clients à signaler toute tentative de vente de ses produits à des prix différents de ceux annoncés. Pour cela, Sokon Algérie met à disposition une adresse e-mail : communication@sokonalgerie.com, et un numéro de téléphone : 0550804759. Ces mesures visent à garantir la transparence et la protection des consommateurs.

Gestion des commandes et disponibilité des produits

En outre, Sokon Algérie a précisé qu’elle ne prendra pas de commandes pour les produits actuellement non disponibles en stock. Les commandes ne seront ouvertes que lorsque les quotas relatifs à l’année 2024 seront établis et les importations commencées. Cette politique vise à assurer la satisfaction des clients et la qualité du service.

En maintenant des prix uniformes et en refusant les commandes pour des produits non en stock, Sokon Algérie cherche à protéger les droits de ses clients. L’entreprise veut offrir la meilleure expérience possible à ses clients et éviter toute confusion ou frustration liée aux prix et à la disponibilité des produits.

En résumé, Sokon Algérie met en garde ses clients contre les prix non autorisés, assure des prix unifiés chez tous ses concessionnaires et encourage la signalisation des ventes à prix non conformes. La gestion rigoureuse des commandes et des stocks vise à protéger les droits des clients et à offrir un service de qualité. En suivant ces conseils, les clients peuvent être sûrs d’obtenir les meilleurs produits aux meilleurs prix, tout en soutenant une entreprise transparente et responsable.