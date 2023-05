Importante flambée des prix des fruits en dépit des interdictions d’importation

Le marché des fruits n’a pas été épargné par les spéculateurs qui ont fait grimper les prix à un niveau exorbitant. Ceci se produit malgré le fait que les autorités avaient décidé d’interdire l’importation de fruits afin de préserver les produits locaux.

Les fruits de saison ont fait leur entrée sur le marché à des prix excessivement élevés, et une simple visite aux marchés de fruits et légumes suffit pour constater la forte hausse que le citoyen n’arrive plus à suivre.

L’organisme de gestion du marché de gros des fruits & légumes de « Attatba » a publié sur son site internet les prix des fruits pour ce lundi. On y retrouve les pommes à 600 Da, les pêches à 550 Da, la pastèque à 110 Da le kilogramme, la pastèque jaune à 230 Da, et les dattes entre 250 et 550 Dale kilogramme, tandis que le prix des nèfles était de 180 Da.

Des interdictions d’importation mises en place depuis 3 ans

Le ministère du commerce avait pris la décision de suspendre l’importation de treize (13) produits agricoles, principalement des fruits, en 2020.

Une note de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) en date du 12 juillet 2020 mentionnait cette liste de produits suspendus, comprenant les agrumes, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les raisins, les poires, les pommes, les amandes, les figues, les grenades, les nèfles et les coings.

L’objectif des autorités en interdisant les importations était de soutenir la production locale, d’assister les agriculteurs et de les protéger de la stagnation des prix provoquée par la concurrence des grandes quantités de produits importés déjà disponibles localement.

Cependant, il semble que la décision d’interdire les importations ait été utilisée comme prétexte par les spéculateurs pour contrôler le marché local des fruits. Par exemple, les pommes locales sont proposées à des prix élevés depuis plus d’un an depuis l’interdiction de leur importation.