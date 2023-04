Important des psychotropes dans des sachets de thé, une femme arrêtée à Alger

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont réussi à mettre fin aux activités d’un groupe criminel organisé impliqué dans des affaires de contrebande et d’importation illégale de substances psychotropes. En effet, la brigade de la police judiciaire de la de la circonscription administrative de Bab El Oued a mené une opération qui a abouti à l’arrestation de plusieurs suspects impliqués dans cette affaire.

La même opération a permis aux services responsables de mettre la main sur une importante quantité de drogues et d’argent provenant du trafic illégal. Selon ce que rapporte un média arabophone généraliste, l’affaire a été ouverte à la suite d’une plainte reçue par les services de la police judiciaire. Dans le détail, cette information stipule qu’un groupe de personnes vend des substances psychotropes dans l’une des rues de Bab El Oued. L’enquête a révélé que ces substances étaient introduites clandestinement et importées en les dissimulant dans des haut-parleurs ou des boîtes de compléments alimentaires.

Dans le même sillage, il convient de noter qu’un ressortissant algérien dans l’un des pays asiatiques a pris part à cette affaire. Lui qui envoyait des substances psychotropes depuis l’étranger. Les efforts déployés par les services responsables ont abouti à l’arrestation de deux autres individus âgés de 30 à 48 ans, originaires d’une autre wilaya. Suite à la perquisition des domiciles suspects, une quantité de substances psychotropes a été saisie.

saisie de grandes quantités de psychotropes

Par ailleurs, l’interrogatoire des suspects interpellés a permis l’identification de l’identité de la principale suspecte. Celle-ci n’est autre que l’épouse du principal suspect, qui importait ces substances de l’étranger. En effet, elle a été arrêtée en flagrant délit en transportant des substances dissimulées soigneusement dans des sachets de thé à l’intérieur de ses bagages de voyage. Et ce, après son retour en Algérie.

L’opération a été couronnée de succès, avec la saisie de 13.680 comprimés psychotropes et 72 comprimés psychotropes durs, ainsi que la confiscation de sommes d’argent estimée à 3.873.000 DA et 1.260 livres turques provenant du trafic et du commerce illégal. Quatre téléphones ont également été confisqués lors de l’opération. Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les personnes arrêtées ont été déférées devant les autorités compétentes.