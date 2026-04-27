Import-export en Algérie : Tebboune annonce de nouvelles mesures

Fini le flou dans le commerce extérieur algérien. Pour stopper la réexportation abusive et protéger l’économie nationale, le président Abdelmadjid Tebboune vient d’annoncer un tour de vis majeur. Au coeur de cette réforme se trouve la création d’une nouvelle carte d’exportateur et d’importateur.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi le 27 avril une réunion consacrée au secteur du commerce, la protection du produit local et la régulation du marché national. Cette réunion s’inscrit dans une stratégie plus large visant à protéger la production locale et à mieux encadrer les flux d’importation.

Une réunion avec comme ordre du jour la lutte contre certaines pratiques jugées préjudiciables à l’économie nationale, notamment la réexportation de produits importés sans réelle valeur ajoutée. Ce phénomène, en expansion ces dernières années, fragilise les efforts déployés pour promouvoir une économie productive et réduire la dépendance aux importations.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de produits pharmaceutiques : suspension immédiate des autorisations en Algérie

Selon le communiqué de la Présidence de la République, l’une des décisions phares prises figure la mise en place d’une carte d’exportateur et d’importateur. Cet outil, qui centralisera l’ensemble des données liées aux opérateurs économiques, devrait permettre un meilleur suivi des activités commerciales et renforcer la transparence dans les échanges extérieurs.

Tebboune fier des athlètes algériens

Dans un autre sillage, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ce lundi sa fierté du niveau atteint par le sport en Algérie, grâce aux résultats obtenus récemment par les athlètes algériens lors des différents championnats mondiaux, africains et autres compétitions internationales.

🟢 À LIRE AUSSI : Mahrez rejoint un cercle fermé de légendes africaines avec Eto’o, Yaya Touré et Drogba

« Je suis très fier du niveau atteint par le sport en général en Algérie grâce à la volonté de nos filles et de nos fils qui ont toujours été à la hauteur de notre confiance et le resteront. 122 médailles, dont 46 en or, décrochées lors des championnats mondial et africain et d’une compétition internationale en un seul mois, un exploit historique fruit d’efforts colossaux. Mille mercis à vous, athlètes et techniciens. Félicitations.

Vive l’Algérie », a écrit le président de la République dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie dans le Top 10 des économies africaines : que révèle le rapport du FMI ?