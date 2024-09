Impliqué dans un scandale financier majeur à Alger, Xavier Driencourt risque gros

Depuis sa retraite, l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, n’a cessé de formuler des critiques virulentes contre ce pays. Un an après son départ du service diplomatique, il publie L’énigme algérienne en 2022, un ouvrage en 14 chapitres qui retrace ses expériences en tant que chef de la mission française à Alger de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Grâce à ce livre, Driencourt a multiplié les apparitions médiatiques, se retrouvant au cœur de débats sur les relations franco-algériennes.

Xavier Driencourt : critiques acerbes et scandale foncier en Algérie depuis sa retraite

Le mandat de Driencourt à Alger a coïncidé avec une période clé du régime de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, marquée par l’influence des oligarques proches du pouvoir, qui se sont enrichis par des pratiques frauduleuses. L’ambassadeur a lui-même été impliqué dans plusieurs affaires sensibles, notamment celle liée à l’hospitalisation prolongée de Bouteflika en France, qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la nature des relations entre Paris et Alger à cette époque.

L’une des affaires les plus controversées concerne la vente d’un terrain appartenant à l’État français, situé à El Biar, à l’homme d’affaires Réda Kouninef, proche du cercle présidentiel. Le terrain de 10 517 m² a été cédé pour une somme largement inférieure à sa valeur réelle. Les autorités foncières algériennes estiment qu’une partie des fonds a été détournée, appelant les autorités françaises à enquêter sur cette transaction, jugée frauduleuse et nuisible aux intérêts publics des deux pays.

Les déclarations chocs de Xavier Driencourt divisent sur l’Algérie

Depuis la sortie de son ouvrage, l’ancien diplomate a intensifié ses prises de position, souvent controversées, sur la situation en Algérie. Il a notamment déclaré que « l’Algérie ne comprend que la loi du plus fort » et que « 45 millions d’Algériens veulent fuir leur pays pour venir vivre en France ». Des propos jugés violents pour un ex-représentant diplomatique, qui qualifie régulièrement l’Algérie de « corrompue » et « mal gérée ».

Driencourt s’est également fait remarquer dernièrement lors la France a officiellement reconnu le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Analysant la stratégie française, l’ex-diplomate avait choqué l’opinion publique en indiquant que la France avait « plus interet » à consolider ses relations avec Rabat, alors que les relations avec Alger sont au point mort.