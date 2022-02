Immobilier en Algérie : entre acheter, louer et investir

Le marché de l’immobilier, l’un des principaux moteurs de croissance économique dans le monde, est devenu fluctuant compte tenu de la pandémie qui frappe le monde et l’Algérie depuis déjà deux ans. Nous vivons toujours à son rythme, pourtant le secteur immobilier haut standing a su garder la tête hors de l’eau et rebondir pour proposer aux investisseurs et aux acquéreurs des offres plus adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. Mais comment savoir choisir au mieux son bien et la formule adéquate lorsque nous sommes confrontés à autant de possibilités ?

Ce que vous devez savoir avant d’acheter ou d’investir ?

Aujourd’hui, plus que jamais, les gens ont revu leurs priorités et ont compris l’importance de se construire un patrimoine immobilier, que ce soit à des fins d’habitation ou d’investissement dans le but de bénéficier d’une plus-value à long terme.

En effet, investir dans un bien immobilier au sein d’un projet en cours de réalisation et qui n’a donc pas encore atteint sa valeur finale, et ce, auprès d’un promoteur immobilier dont l’expertise n’est plus à prouver, est la meilleure manière de vous créer une valeur ajoutée et une rentabilité significative à la revente ou lors d’un investissement locatif. Dans le cas présent, il ne faut pas acheter au coup de cœur et choisir son bien selon ses propres critères, mais plutôt selon des critères de praticité, de proximité et de potentiel d’attraction.

Si vous souhaitez, au contraire, acquérir une résidence principale ou secondaire dans laquelle vous vous projetez avec votre famille, vous pourrez choisir selon vos propres critères et votre budget l’appartement que vous désirez. Les prix diffèrent selon si vous souhaitez habiter en communauté ou pas, près de la ville animée ou en retrait à la campagne loin du bruit. Il est donc important de bien étudier ses choix et de s’en remettre à un professionnel du domaine !

Dans les deux cas, il faut compter entre 200.000 DA et 400.000 DA selon la localité que vous visez à Alger, et le type de bien que vous convoitez. Plus on s’éloigne d’Alger, plus les prix diminuent, même si, dans certaines wilayas comme Oran et Constantine, les prix ne changent pas énormément d’Alger.

Peut-être préférez-vous la location ?

Habiter loin de son lieu de travail, vouloir se marier ou encore aimer le changement, voici autant de bonnes raisons pour vouloir louer. La location d’appartement apparaît comme l’alternative la plus attrayante et la moins coûteuse pour avoir son chez-soi. Il est donc important de choisir votre bien avec soin, car, même si le bien en question ne vous appartient pas, il n’en reste pas moins votre cocon pour un temps. Il est primordial de commencer par définir votre budget annuel de location afin de chercher des biens selon votre fourchette de prix.

Si vous êtes un émigré, un expatrié ou une entreprise étrangère souhaitant louer pour ses collaborateurs, le mieux serait de vous fier à des connaisseurs dans le secteur de l’immobilier afin d’éviter les mauvaises surprises éventuelles (bancaires, administratives et difficultés à l’accès au foncier précisément).

En somme, que vous souhaitiez acheter, investir ou louer, que vous viviez en Algérie ou que vous vouliez un pied-à-terre, l’Algérie est une aubaine pour tous ceux qui souhaitent vivre pour un temps, se créer une rentabilité ou posséder un bien.