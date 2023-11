Immobilier : 2 wilayas algériennes parmi les villes les plus chères d’Afrique en 2023

La croissance économique et le développement sont souvent associés à une augmentation des valeurs immobilières. En Afrique, et plus spécifiquement en Algérie, les répercussions des prix élevés des biens vont au-delà du simple marché immobilier.

L’IPBI (Indice des Prix des Biens Immobiliers), indicateur économique essentiel, reflète ainsi la tendance générale des valeurs immobilières dans une région donnée au fil du temps. Son suivi attentif par les investisseurs fournit des informations clés sur la santé et la stabilité du marché immobilier.

La dernière étude de la plateforme Numbeo fait état de fortes disparités en matière d’immobilier sur le continent africain. Deux wilayas algériennes font ainsi partie des villes où l’immobilier est le plus cher d’Afrique en 2023.

Deux villes algériennes dans le TOP 5 des métropoles les moins abordables d’Afrique

Numbeo est une base de donnée en ligne détaillant les disparités du niveau de vie. L’organisme a observé de près les prix immobiliers dans plusieurs régions africaines. Les mises à jour périodiques de l’indice démontrent des variations significatives, comme le passage de Douala, la ville la plus chère pour se loger en septembre, à Kampala en novembre.

À LIRE AUSSI : Demandes de visa Schengen : top 3 des pays les plus ouverts aux Algériens

Les principales villes africaines où l’immobilier le plus cher actuellement sont révélées grâce à un ratio prix/revenu, un indicateur fondamental de l’accessibilité à l’achat d’appartements. Cette mesure utilise des paramètres tels que le revenu familial disponible, la taille médiane de l’appartement, ainsi que le prix par mètre carré en centre-ville et en périphérie.

Ainsi, les 10 métropoles africaines où acheter un bien immobilier est le moins accessible sont :

Kampala, en Ouganda,

Douala, au Cameroun,

Addis-Abeba, en Éthiopie,

Alger,

Oran,

Rabat, au Maroc,

Alexandrie, en Égypte,

Tunis, en Tunisie,

Casablanca, au Maroc,

Marrakech, au Maroc.

Qu’en est-il de la location ?

En ce qui concerne la location, l’Algérie n’est pas mieux lotie. Une autre étude de la plateforme Numbeo par en juillet a étudié le rapport revenu/prix de location dans de nombreux pays africains. En est ressortie un listing des nations où louer un bien immobilier coute le plus cher. Et, cette fois encore, l’Algérie fait partie des 5 premiers listés.

À LIRE AUSSI : Nombre de Startups créées par pays : l’Algérie 2ᵉ en Afrique et dans le top 20 mondial

Au sommet du Podium se trouve le Cameroun, avec un ratio prix/revenu de 41.7 ; il s’agit du pays africain où la location immobilière est la moins accessible aux bourses modestes. Il est suivi de près par l’Éthiopie, qui, malgré ses avancées majeures en termes d’infrastructures et d’économie d’exportation, peine à réduire l’inflation sur son immobilier.

Notre pays se positionne à la 3ᵉ place du classement, avec un ratio égal à 16.0, tandis que le Maroc n’est pas bien loin avec un indice de 14.5. Le Kenya est en queue de peloton, mais reste un des pays du continent où se loger sans acquérir de bien coute le plus cher en 2023.