Immigration : voici les métiers qui facilitent l’obtention d’un visa pour l’Allemagne

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les travailleurs étrangers, dont les Algériens, qui souhaitent décrocher une opportunité de travail en Allemagne, sont à la recherche du métier idéal qui leur permet de décrocher le fameux visa de travail.

Dans ce sillage, voici donc une liste des métiers les plus demandés en Allemagne et qui permettre d’obtenir le visa plus facilement.

Immigration : voici les métiers les plus recherchés en Allemagne

Selon les dernières données de Statista, l’Allemagne compte plus de 770 301 postes vacants. Un chiffre qui a doublé en 2022, en comparaison aux données de 2021. Parmi les facteurs qui ont déclenché cette pénurie de main d’œuvre, le vieillissement de la population allemande et le faible taux de naissance par femme.

Par ailleurs, pour mettre fin à cette pénurie ou du moins tenter de cadrer ce besoin accru en main d’œuvre, le gouvernement allemand mise sur l’immigration professionnelle et travaille pour améliorer sa politique d’immigration pour attirer les travailleurs étrangers qualifiés.

Les ressortissants étrangers qui souhaitent vivre et travailler en Allemagne pourront profiter de cette pénurie de personnel dans les entreprises du pays pour décrocher un visa pour l’Allemagne. Conformément à l’EURES, cette liste se dresse comme suit :

Élevage de bétail ;

Sylviculteur ;

métier de vulcanisation des pneus ;

Ameublement et aménagement intérieur ;

Géomètre et échafaudage ;

Construction intérieure, cloison et vitrerie ;

Installation d’appareils de surveillance ;

Transport de marchandises et logistique ;

Conducteurs d’engins, de bus et de tramway ;

Assistants en pharmacie.

Selon l’Economic Research Institute (ERI), le salaire moyen des ouvriers agricoles est de 35 616 euros par an et de 17 euros par heure, et celui des techniciens forestiers de 36 791 euros par an et de 18 euros par heure.

Qu’en est-il des travailleurs qualifiés ?

Par ailleurs, dans la catégorie des métiers hautement qualifiés en pénurie, les professions les mieux rémunérées sont les suivants avec leurs salaires moyens par an :

Médecins : entre 71 600 € et 101 696 €;

Pilote : 93 499 € ;

Directeur commercial : 82 392 euros ;

Avocat : 81 254 € ;

Gestionnaire de portefeuille : entre 80 000 et 120 000 euros ;

Professeur d’université : 74 200 euros ;

Ingénieur : 63 000 euros ;

Développeur de logiciels : de 45 000 à 80 000 euros ;

Chef de projet : de 45 000 à 90 000 euros ;

Gestionnaire de risques : entre 70 000 € et 85 000 € ;

Juge : 76 619 euros ;

Conseiller fiscal : 70 000 euros.

En plus de l’Allemagne, 24 autres pays européens souffrent de la pénurie de main d’œuvre, selon le rapport de EURES. Les secteurs les plus impactés sont le domaine des soins de santé, construction et ingénierie et le développement de logiciels.

